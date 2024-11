Inter Braian Aguirre pode estrear três meses após a sua chegada ao Inter

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

O jogador não atua há quase três meses Foto: Ricardo Duarte/Inter O jogador não atua há quase três meses. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O lateral-direito Bruno Gomes está suspenso da próxima partida do Inter, que será contra o Vasco, em São Januário, pelo Brasileirão. Com a ausência do jogador, Braian Aguirre finalmente deve estrear pelo Colorado.

O argentino chegou ao clube no final de agosto mas ainda não recebeu oportunidades. Ele foi contratado junto ao Lanús e não atua há quase três meses.

Aguirre esteve no banco de reservas do técnico Roger Machado em nove partidas desde então, mas nunca foi chamado para campo. Com a titularidade absoluta de Bruno Gomes e a contratação e Braian, fez com que o outro lateral-direito Nathan não fosse mais relacionado para os jogos.

Assim que chegou em Porto Alegre, o jogador precisou de um tempo de recuperação, já que chegou lesionado e não podia atuar. Bruno Gomes estava improvisado na função mas manteve seu posto após boas atuações.

https://www.osul.com.br/braian-aguirre-pode-estrear-tres-meses-apos-a-sua-chegada-ao-inter/

2024-11-11