Mundial Fifa estuda introduzir disputa de pênaltis na fase de grupos da Copa de 2026

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

O Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com 48 times ao invés de 32. (Foto: Fifa/Divulgação)

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira com 48 times ao invés de 32 e deverá ter 16 grupos de três equipes, no lugar dos oito grupos de quatro que acontece no Catar. Com isso, a Fifa considera introduzir uma disputa de pênaltis para decidir se as seleções devem receber um ponto de bônus, caso os jogos da fase de grupos terminem empatados, segundo o portal The Athletic.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase 32-avos, uma eliminatória extra que antecede as oitavas de final. Anteriormente, o conselho da Fifa votou, de forma unânime, pela opção de três times em cada grupo, mas a possibilidade de cada chave possuir quatro times está voltando à tona nos bastidores.

Com quatro equipes, a primeira fase teria mais jogos e seria potencialmente direta, na qual os dois times mais bem classificados avançariam para o mata-mata com relativa facilidade. Mas, se a Fifa for com grupos de três seleções, a introdução de pênaltis é uma opção para decidir qual time avança.

A disputa de pênaltis seria fundamental para determinar qual time receberia um ponto de bônus no caso de um jogo empatado após 90 minutos na fase de grupos. Em 2017, o holandês Marco van Basten, diretor de desenvolvimento técnico da Fifa, disse que esse formato poderia ser introduzido para determinar empates durante a primeira fase.

“Os pênaltis podem realmente ser uma opção para torneios com grupos de três em que você joga contra dois oponentes”, disse Van Basten ao Sport Bild.

Formato

Em 2015, o então presidente da UEFA, Michel Platini, sugeriu, a expansão da Copa para 40 seleções, uma ideia que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também propôs em março de 2016. O desejo de aumentar o número de participantes no torneio a partir do atual formato de 32 seleções foi anunciado em 4 de outubro de 2016. Foram consideradas quatro opções de expansão:

— Expansão para 40 seleções (8 grupos com 5 seleções) – 88 jogos

— Expansão para 40 seleções (10 grupos com 4 seleções) – 76 jogos

— Expansão para 48 seleções (Playoffs com 32 seleções) – 80 jogos

— Expansão para 48 seleções (16 grupos com 3 seleções) – 80 jogos

Em janeiro de 2017, o Conselho da Fifa votou, por unanimidade, na expansão para 48 seleções.

O torneio começará na fase de grupos consistindo em 16 grupos com 3 seleções cada, os dois melhores de cada grupo avançam para a fase final, o mata-mata, iniciando pelos Dezesseis-Avos de Final, com 32 seleções. O número de jogos aumentará de 64 para 80, mas o número de partidas jogadas pelos finalistas continua sendo 7, o mesmo como era com as 32 seleções, mas um jogo da fase de grupos atual será substituído por mais um jogo no mata-mata. O torneio será realizado em 32 dias, a mesma quantidade atual.

A proposta de expansão sofreu a oposição da Associação de Clubes Europeus e os seus membros, dizendo que o número de jogos chegou a um nível inaceitável e pediram ao órgão regulador a reconsiderar sua ideia de aumento do número de equipes que se qualificam.

O presidente da Liga Espanhola de Futebol Profissional, Javier Tebas, diz que o novo método empregado não é aceitável. Tebas disse ao jornal Marca que “a indústria do futebol é mantida graças aos clubes e as ligas, não graças à Fifa” e que “Infantino faz política” porque “para eleger ele prometeu mais países na Copa do Mundo, ele quer cumprir as promessas eleições”.

O ex-treinador da seleção alemã Joachim Löw alertou que a expansão, tal como ocorreu na Euro 2016, diluirá o valor do torneio mundial, pois os jogadores já atingiram seus limites físico e mental. Outra crítica é em relação ao formato com 3 seleções por grupo, o risco de conluio entre as duas equipes que jogarão na última rodada aumentará em relação ao atual formato com 4 seleções por grupo (onde as duas últimas partidas são jogadas simultaneamente). Uma sugestão do presidente, Infantino, é que os jogos da fase de grupos que terminem empatados sejam decididos por pênaltis.

A edição de 2026 do evento esportivo marca a primeira vez que o Canadá receberá partidas da Copa do Mundo; os Estados Unidos já sediaram anteriormente a competição em 1994; já o México foi anfitrião da competição em 1970 e 1986, tornando-se o país que mais vezes recebeu o torneio.

