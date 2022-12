Mundial Veja quanto vai ganhar a seleção campeã desta edição da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Valor total gasto pela Fifa em premiação será 10% maior relação à Copa do Mundo 2018. (Foto: Getty Images)

A Copa do Mundo, como de costume, oferta premiações em dinheiro para as seleções. Desta vez, serão US$ 440 milhões (R$ 2,2 bilhões), divididos de acordo com o desempenho na competição. A seleção campeã vai receber US$ 42 mi (quase R$ 217 mi na cotação atual).

O segundo colocado, por sua vez, vai embolsar US$ 30 milhões. O terceiro lugar terá direito a US$ 27 milhões, enquanto o derrotado naquela disputa levará US$ 2 milhões a menos.

Também há premiações diferentes para participantes das quartas de final, oitavas de final e também para quem não passar da fase de grupos.

O valor total gasto pela Fifa será 10% maior relação à Copa do Mundo da Rússia. Durante o Mundial de 2018, o montante de premiação foi de US$ 400 milhões, com a campeã França recebendo US$ 38 milhões e a vice-campeã Croácia ganhando US$ 28 milhões.

Além disso, cada seleção participante terá também uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão (7,7 milhões) para os gastos com a preparação para o Mundial. Assim, as confederações nacionais têm um mínimo garantido de US$ 10,5 milhões, somando a premiação da fase de grupos e a ajuda de custo.

Valores

— Campeão: US$ 42 milhões

— Vice-campeão: US$ 30 milhões

— Terceiro colocado: US$ 27 milhões

— Quarto colocado: US$ 25 milhões

— Eliminados nas quartas de finais: US$ 17 milhões

— Eliminados nas oitavas de finais: US$ 13 milhões

— Eliminados na fase de grupos: US$ 9 milhões.

