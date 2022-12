Mundial Saiba por que jogadores deitam atrás da barreira nas cobranças de falta

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

A razão tem nome: Ronaldinho Gaúcho. Apesar de não ter sido o pioneiro, o craque brasileiro popularizou a técnica de cobrar a falta de forma rasteira.(Foto: Reprodução)

O jogador se posiciona para bater a falta e os do time rival formam a barreira. Um deles, no entanto, fica deitado no gramado, logo atrás dos colegas. Para quem não acompanha futebol, a cena chama a atenção. Por que um dos jogadores se posiciona desta forma?

A razão tem nome: Ronaldinho Gaúcho. Apesar de não ter sido o pioneiro, o craque brasileiro popularizou a técnica de cobrar a falta de forma rasteira. A ideia era surpreender a barreira adversária, que normalmente salta no momento do chute, esperando uma bola alta. Assim, pegava o goleiro desprevenida, geralmente no canto contrário do gol, esperando uma cobrança alta e em curva.

Um dos momentos mais lembrados foi a vitória de 5 a 4 do Flamengo sobre o Santos no Campeonato Brasileiro de 2011. Na partida, Ronaldinho marcou de falta por baixo da barreira.

Ele também marcou dessa forma no Brasileirão de 2012, na vitória de 6 a 0 do Atlético Mineiro sobre o Figueirense.

Depois da inovação de Ronaldinho, a estratégia ganhou adeptos. Na Liga dos Campeões da Uefa de 2018-2019, o meia Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, viralizou ao se deitar rapidamente atrás dos companheiros ao perceber que Luis Suárez, do Barcelona, iria chutar rasteiro. E conseguiu bloquear o lance.

Com muitos outros tentando seguir os ensinamentos do “bruxo”, as barreiras começaram a postar um jogador deitado para evitar a bola baixa. Daí em diante, poucos foram os casos de gols feitos dessa forma.

Na Copa do Mundo do Catar, o lance já foi percebido ao menos duas vezes. A primeira ocorreu no confronto da Croácia contra o Marrocos, que terminou no 0 a 0.

Depois, na estreia do Brasil no Mundial, em uma cobrança de Neymar, o camisa 14 da seleção sérvia, Andrija Zivkovic, deitou no gramado, de costas para o atacante brasileiro, que acabou perdendo o lance.

