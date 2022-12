Mundial Fifa pretende rever formato e Copa do Mundo de 2026 pode não ter mais grupos de três

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que o sucesso da fase de grupos da Copa do Catar mudou a percepção dentro da entidade. (Foto: Reprodução)

O presidente da Fifa (entidade máxima do futebol), Gianni Infantino, anunciou que a entidade pretende rever o formato de 16 grupos de três seleções previsto para a Copa do Mundo de 2026. O Mundial de México, Estados Unidos e Canadá será o primeiro com 48 seleções na disputa.

Segundo Infantino, o sucesso da fase de grupos da Copa do Catar, recheado de zebras e com quedas de gigantes como Uruguai, Alemanha e Bélgica, mudou a percepção dentro da entidade, que agora estuda a possibilidade de manter o formato antigo dos grupos, com quatro seleções. A possibilidade foi revelada em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em balanço antes do último final de semana do Mundial.

“Tenho que dizer que depois dessa Copa, com o sucesso dos grupos de quatro times, teremos que revisitar ou rediscutir o formato, se vamos com 16 grupos de três seleções ou 12 grupos de quatro equipes.”

O tamanho dos grupos pode influir diretamente na fase mata-mata. Com grupos de três seleções, a ideia inicial era de que duas se classificariam por grupo, criando uma nova fase eliminatória anterior às oitavas, com 32 equipes.

Já com 12 grupos, um formato com a classificação dos primeiros colocados de cada grupo mais os quatro melhores segundos colocados, visando a completar 16 participantes para as oitavas, pode ser um caminho para a Fifa.

Conselho da Fifa

O Conselho da Fifa, realizado nesta sexta-feira (16), em Doha, tomou algumas decisões importantes, como definir as datas e a sede do mundial de clubes, a ampliação da quantidade de clubes para o próximo, que será em 2025, e ampliar o debate sobre o formato da Copa do Mundo de 2026, que passará a contar com 48 seleções. Mas outras decisões também foram definidas.

Uma delas é a alteração do Código de Ética que passará a ser mais duros com casos de violência de gênero e assédio e exploração sexual. Esses tipos de casos deixarão de ter tempo de prescrição. O Código Disciplinar também será atualizado. Ele terá mais mecanismos para combater a discriminação e manipulação de partidas. E essas investigações passarão a ser conduzidas por especialistas independentes.

O Conselho também aprovou o Regulamento do Agente de Futebol. O objetivo, segunda a FIFA, é “introduzir padrões básicos de serviço para agentes de futebol e seus clientes, incluindo um sistema de licenciamento obrigatório, a proibição de representação múltipla para evitar conflitos de interesses e a introdução de um limite máximo de comissões, cujo objetivo é reforçar a estabilidade contratual, proteger a integridade do sistema de transferências e obter maior transparência financeira”.

Sobre o esporte em si, foram definidas também as sedes dos mundiais de futebol de praia de 2023 e 2023. Os eventos irão acontecer nos Emirados Árabes e no arquipélago de Seicheles. Já os mundiais de futebol feminino de 2027 e 2031 serão anunciados em 2024 e 2025. As informações são do jornal O Globo.

