Mundial Técnico da França não escala Benzema para a final da Copa e não dá detalhes sobre quinteto da França

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O técnico Didier Deschamps diz que tem 24 jogadores para administrar. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ser o melhor do mundo não foi o suficiente para Karim Benzema jogar uma final de Copa do Mundo. O atacante parece ser uma “persona non grata” na delegação francesa e acabou sendo descartado pelo técnico Didier Deschamps para o jogo com a Argentina, marcado para este domingo (18), às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

Fora da Copa do Mundo de 2018, Benzema era dúvida até mesmo na convocação de Deschamps, mas por ter sido eleito o melhor jogador do mundo, ficou impossível deixá-lo fora da lista dos 26 jogadores. No entanto, sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda antes mesmo da estreia da equipe francesa na Copa do Catar. E foi cortado.

Benzema voltou para a Espanha e, conforme divulgou a imprensa espanhola, teria condições de entrar em campo desde as oitavas de final. Ele vem treinando normalmente no Real Madrid. O atacante, no entanto, não foi sequer mencionado pelo treinador, ao mesmo tempo em que a França chegava à decisão do Mundial. O treinador não chamou nenhum outro jogador para o seu lugar.

“Vocês estão espalhando a notícia entre os jornalistas estrangeiros? Se eu não responder, vocês vão dizer que estou chateado. Tenho jogadores que já se machucaram antes. Karim é um deles. O último a se machucar foi Lucas Hernandez. Desde então, tenho 24 jogadores para administrar. Fazer a pergunta sobre esses jogadores é no mínimo desajeitado, senão um pouco demais. O grupo está lá. Não me importa. Convites a jogadores, ex-jogadores ou lesionados… Não sei quem estará lá”, disse o treinador francês. Para ele, não tinha o menor sentido readmitir Benzema no grupo que está na final da Copa do Mundo. Ele poderia perder o elenco que conseguiu a classificação.

Benzema também fez um post enigmático nas redes sociais durante a última quinta-feira. O atacante publicou, em suas redes sociais, uma foto com a legenda: “Não estou interessado”, o que seria uma referência à seleção francesa.

A expectativa era que, ao menos, o jogador estivesse com o grupo para receber a medalha, mas, pelo que tudo indica, o atacante não voltará ao Catar para a final deste domingo. “Tínhamos um grupo no início e que, pelo que aconteceu… Perdemos três deles, com o Nkunku no início. Eles faziam parte do início da aventura. Amanhã (domingo) serão 24. E para constar, estou sorrindo”, ironizou o treinador.

Cinco jogadores são dúvida para a partida contra a Argentina. Varane, Konaté, Hernández, Tchuameni e Coman não participaram do treino de sexta-feira e o treinador evitou falar sobre a condição dos jogadores para a final.

Varane, Konaté e Coman estão gripados. Hernández tem dores no joelho direito e Tchouameni reclamou de incômodo no quadril. Os cinco seguirão sendo avaliados até este domingo. “Ainda estamos avaliando a situação de cada um”, limitou-se a dizer.

Benzema não é unanimidade dentro da seleção francesa desde que o caso envolvendo chantagem a Valbuena, ex-companheiro de equipe, veio à tona. O atacante ficou afastado da França por seis anos, ao mesmo tempo que lidava com as acusações criminais. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundial