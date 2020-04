Esporte FIFA propõe ampliação de substituições no futebol visando maratona de jogos

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Foto: (Divulgação/FIFA.com)

A entidade máxima do futebol, a FIFA, está propondo uma mudança temporária para a volta do futebol: a ampliação no número de substituições durante os jogos. Para que os clubes possam lidar com a maratona de partidas na retomada das competições, a entidade sugeriu que cada equipe possa fazer até cinco trocas de jogadores, em vez das três como já ocorre normalmente.

Conforme a informação publicada pela agência Reuters, para ser aprovada, a medida ainda precisa do aval da International Board (IFAB), órgão que faz a gestão das regras do esporte, bem como, de cada competição. Segundo a Fifa, as substituições teriam que ser feitas em no máximo três momentos do jogo, mais o intervalo.

A medida se aplicaria a esta temporada e a próxima temporada, além de todos os jogos internacionais até 31 de dezembro de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte