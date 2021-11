Futebol Fifa vai anunciar o melhor jogador do mundo em 17 de janeiro

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Lewandowski é o atual detentor do prêmio de melhor jogador do mundo. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Fifa (entidade máxima do futebol) anunciou na terça-feira (9) que o prêmio The Best, concedido ao melhor jogador do mundo, já tem data marcada. A cerimônia será realizada no dia 17 de janeiro, em formato virtual, direto da sede da entidade, em Zurique, na Suíça. A Fifa alegou que continua seguindo as medidas sanitárias relativas à pandemia de covid-19.

A escolha dos melhores jogador e jogadora do mundo será feita por votação, como de costume, entre os dias 22 deste mês e 10 de dezembro. Os eleitores serão os técnicos e capitães das seleções e jornalistas escolhidos de cada federação nacional associada à Fifa.

Na cerimônia, a Fifa também vai premiar os melhores técnicos e goleiros, tanto no masculino quanto no feminino. E, em parceria com o FIFPRO, o sindicato dos jogadores, vai compor uma escalação dos 11 melhores do mundo, por posição. Essa premiação também será concedida no feminino.

Estes prêmios serão concedidos com base no desempenho dos atletas na temporada europeia de 2020/2021. Será levado em conta também a performance dos jogadores no torneio de futebol da Olimpíada de Tóquio, no Japão. Além disso, a Fifa vai entregar prêmio de Fair Play, dos fãs (sobre iniciativa de torcedores) e também o Puskás Award, concedido ao autor do gol mais bonito do ano.

Atual detentor

O atual detentor do troféu de melhor jogador do mundo é Robert Lewandowski, que recebeu o prêmio em cerimônia realizada em 17 de dezembro do ano passado. Ele é considerado um dos candidatos ao troféu relativo à temporada 2021/22, que também tem entre os favoritos Lionel Messi, campeão da Copa América com a Argentina; Jorginho, que conquistou a Eurocopa com a Itália e a Liga dos Campeões com o Chelsea; e Kevin de Bruyne, vice-campeão europeu e campeão inglês com o Manchester City.

Candidatas

Entre as mulheres, as principais candidatas vêm do Barcelona, equipe campeã europeia. Alexia Putellas é uma das favoritas depois de levar o prêmio de melhor jogadora da Europa, concedido pela Uefa. Jenni Hermoso, Sandra Paños e Irene Paredes também receberam troféus individuais na premiação continental. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site GE.

