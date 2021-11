Futebol Flamengo é atendido pela CBF e vai enfrentar o Grêmio antes da final da Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Praticamente fora da disputa pelo título brasileiro, o Flamengo já começa a focar na grande final da Copa Libertadores. (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Praticamente fora da disputa pelo título brasileiro, o Flamengo já começa a focar na grande final da Copa Libertadores. No próximo dia 27, o Rubro-Negro irá enfrentar o Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai, pelo título continental.

Mas em meio a uma maratona de jogos pelo nacional, a diretoria fez um pedido à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para facilitar a logística da equipe e foi atendida. No sábado, dia 20 de novembro, o Flamengo enfrentará o Inter pela 34ª rodada, em Porto Alegre. Pela programação original, a delegação teria de viajar para Recife para enfrentar o Sport na terça-feira seguinte.

A diretoria então solicitou o adiamento do jogo e a marcação para o dia 23 do duelo atrasado da segunda rodada contra o Grêmio. Assim, a delegação permanecerá no Sul do país entre um jogo e outro e já estará muito próxima do Uruguai, país vizinho ao Rio Grande do Sul.

Apesar dos protestos da diretoria pernambucana, a partida contra o Sport será realizada no dia 3 de dezembro, na Arena Pernambuco.

Vale ressaltar que o rival Palmeiras também terá apenas quatro dias de intervalo entre seu jogo pelo Brasileirão e a final da Libertadores. No mesmo dia 23, o Verdão irá receber o líder Atlético-MG no Allianz Parque, em São Paulo.

Mudança de árbitro

A CBF mudou o árbitro da partida entre Flamengo e Bahia, que acontecerá nesta quinta-feira (11), às 19h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, Andre Luiz de Freitas Castro, de Goiás, apitaria o jogo, mas, agora, Vinicius Gonçalves Dias Araujo, de São Paulo, está escalado para o confronto.

Vale lembrar que os erros da arbitragem no empate em 2 a 2 entre Chapecoense e Flamengo, comandado pelo árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), resultaram em reclamações por parte de jogadores, técnico e dirigentes do clube carioca. Dessa forma, Renato Portaluppi, por exemplo, em entrevista coletiva, pediu à CBF a escalação de um árbitro Fifa na próxima rodada da equipe.

“Por que não perguntam para o Gaciba (presidente da Comissão de Arbitragem da CBF)? A outra pergunta que eu queria fazer ao Gaciba. No jogo do Atlético-MG, um dos melhores árbitros do Brasil. Jogo do Palmeiras, um dos melhores. Jogo do Flamengo, arbitragem de Segunda Divisão. Gaciba precisa explicar isso. Bater no Renato é mole, né? Não podemos esquecer do Gaciba”, disse Renato após o empate em 2 a 2, na Arena Condá.

Contudo, apesar da alteração, o pedido continua sem ser atendido. Isso porque Vinicius Gonçalves Dias Araujo é da categoria AB, ou seja, não é um árbitro Fifa, como queria Renato.

Na última terça-feira, inclusive, o clube enviou um ofício à CBF em que pedia providências sobre a arbitragem. O Flamengo vê insegurança dentro da CBF causada pela falta de comando dentro da entidade. Assim, no ofício, constou um pedido de árbitros Fifa nas partidas do time. As informações são da Gazeta Esportiva e do site Lance.

