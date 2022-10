Esporte Fifa vai distribuir R$ 1 bilhão aos times que cederem jogadores para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Cada time vai receber US$ 10 mil (R$ 52 mil) por dia em que seus jogadores estiverem a serviço de sua seleção. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Cada time vai receber US$ 10 mil (R$ 52 mil) por dia em que seus jogadores estiverem a serviço de sua seleção. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Fifa vai distribuir US$ 209 milhões (R$ 1,09 bilhão na cotação atual) aos clubes que cederem jogadores para a Copa do Mundo do Catar. O valor é o mesmo disponibilizado no Mundial da Rússia, em 2018. Cada time vai receber US$ 10 mil (R$ 52 mil) por dia em que seus jogadores estiverem a serviço de sua seleção.

“Receberão esta compensação todos os clubes em que o jogador atuou nos dois anos anteriores à Copa do Mundo”, disse a entidade em comunicado.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo com Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia será no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra os sérvios, no Lusail Stadium.

A Seleção Brasileira encerrou o ciclo pré-Copa com aproveitamento de 75%, sendo 37 vitórias, dez empates e apenas três derrotas. A equipe comandada pelo técnico Tite perdeu apenas para a Argentina, duas vezes, sendo uma delas a final da Copa América, além de um amistoso diante do Peru.

No total, foram 111 gols marcados, com média de 2,2 por partida, e só 19 sofridos, aliando poder ofensivo com um sistema defensivo eficiente. Foram 33 jogos sem sofrer gol e 43 partidas em que a equipe balançou a rede adversária.

Mais de 2,7 milhões de ingressos foram vendidos para o Mundial do Catar. O Brasil é o nono país com a maior procura por bilhetes, com mais de 39 mil entradas adquiridas.

