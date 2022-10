Rio Grande do Sul Plantio de soja é aberto oficialmente no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Produção gaúcha da oleaginosa pode alcançar 20,5 milhões de toneladas no ciclo 2022/2023. (Foto: Divulgação/Seapdr)

Um ato simbólico com a participação de diversas autoridades na cidade de Júlio de Castilhos (Centro-Oeste do Estado) marcou, nesta terça-feira (11), a abertura oficial do plantio da soja no Rio Grande do Sul.

A cerimônia foi realizada no Sindicato Rural da cidade e contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, do titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Domingos Velho Lopes, e do prefeito Bernardo Quatrin Dalla Corte. Também participaram empresários, líderes e produtores rurais.

De acordo com estimativa inicial da safra divulgada no final de agosto pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), a produção da oleaginosa no Rio Grande do Sul pode alcançar 20,5 milhões de toneladas no ciclo 2022/2023. A área plantada, por sua vez, é estimada em 6,5 milhões de hectares.

A soja é cultivada em todas as regiões do mapa gaúcho por pequenos, médios e grandes produtores, com maior concentração no Norte e Noroeste do Estado. Dentre os principais municípios estão Tupanciretã, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões, São Gabriel, Cruz Alta, Júlio de Castilhos, Dom Pedrito e Santa Bárbara do Sul.

Atualmente, o Rio Grande do Sul se reveza com o Paraná como segundo maior produtor do segmento no País. No topo do ranking está o Mato Grosso.

No ciclo 2020/2021, a safra gaúcha de soja alcançou uma produção recorde de 20,4 milhões de toneladas. Em 2021/2022, a colheita foi de 9,3 milhões de toneladas, dado que reflete a quebra provocada pela estiagem que assolou o Estado.

Uma das principais commodities

Grande parte da soja gaúcha é exportada. No ano passado, o Rio Grande do Sul embarcou mais de 15 milhões de toneladas de produtos do complexo soja para 55 países, movimentando US$ 7,81 bilhões.

A China foi a maior compradora. Essa é a principal pauta das exportações do agronegócio gaúcho, tendo sido responsável por mais de 50% das exportações do agro em 2021.

“O complexo da soja gera um quinto da riqueza de nosso Estado e é muito importante para o Brasil”, ressaltou o secretário Lopes. “Espero que tenhamos uma grande safra e uma boa sorte em relação ao clima.”

“SOS Estiagem” inicia pagamentos

Durante a abertura do plantio, o governador Ranolfo também confirmou o início do pagamento do auxílio “SOS Estiagem”. Serão R$ 80 milhões para quase 80 mil famílias de pequenos produtores que se enquadram nos requisitos do programa.

O dinheiro estará disponível a partir desta quinta-feira (13) em qualquer agência do Banrisul. Na primeira fase, serão contempladas 12.900 famílias, entre assentados da reforma agrária, ribeirinhos, indígenas e quilombolas.

(Marcello Campos)

