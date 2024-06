Esporte Figueirense expulsa torcedor que fez gestos de afogamento em jogo contra Caxias, pela série C

5 de junho de 2024

A foi definida pelo clube como "vergonhosa e repugnante"

Nesta quarta-feira (5), o Figueirense emitiu uma nota oficial comunicando que o torcedor que debochou das enchentes no Rio Grande do Sul foi banido do quadro de sócios do clube. O ato ocorreu na partida contra o Caxias, no último domingo (2), pela série C do Brasileirão, no estádio Centenário.

De acordo com o clube catarinense, o torcedor foi identificado e procedeu, no Sistema de Controle do Programa Sócio-Torcedor, com o bloqueio e expulsão do quadro associativo.

A atitude do homem foi definida como “vergonhosa e repugnante” e foi repudiada pelo Figueirense. Segundo a instituição, os atos cometidos não representam em nada os princípios do clube.

Confira a nota oficial do Figueirense:

“O Figueirense Futebol Clube SAF informa que na data de ontem (04/06/2024) procedeu, no Sistema de Controle do seu Programa Sócio-Torcedor, com o bloqueio e expulsão do cidadão identificado como autor dos gestos ofensivos e totalmente deploráveis, realizados no último domingo (02) nas arquibancadas do Estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS. Vale ressaltar que o mesmo já se encontrava desligado por inadimplência.

A atitude vergonhosa e repugnante do referido cidadão em nada representa o Figueirense e a torcida alvinegra, que desde o primeiro momento se apresentaram solidários ao povo gaúcho, com ações efetivas com o objetivo de minimizar os danos causados pelas tragédias climáticas que devastaram diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul.

A expulsão do cidadão do quadro associativo, bem como o bloqueio de novos registros e a compra de ingressos em seu nome, são as punições máximas que o clube pode realizar, e expressam o repúdio do Figueirense ao ato, bem como o sentimento de solidariedade às vítimas e ao povo gaúcho de forma geral.”

