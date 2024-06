Política Primeira-dama Janja leva processo contra conselheiro do Corinthians a São Paulo e processo avança

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ela alega ter tido a honra e imagem violadas pelo conselheiro. Foto: Divulgação Ela alega ter tido a honra e imagem violadas pelo conselheiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, conseguiu mudar para São Paulo a tramitação do processo de danos contra o conselheiro do Corinthians, Mané da Carne. A decisão veio da juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria, da Vara Cível do Foro de Pinheiros, nesta quarta-feira (5). Janja processa o conselheiro por danos morais e requer uma reparação de R$ 50 mil depois que ele postou ofensas contra ela nas redes sociais em 2022.

O processo vivia um impasse por conta da comprovação de residência da primeira-dama na capital paulista. A decisão de Jardon argumenta que, ainda que Janja more com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada, em Brasília, desde janeiro de 2023, ela comprovou nos autos o domicílio na cidade de São Paulo.

Ela alega ter tido a honra e imagem violadas por Mané, que publicou ofensas machistas, misóginas e que vão “além dos limites do direito constitucional à liberdade de expressão”.

Em dezembro de 2023, Mané escreveu no X (ex-Twitter): “Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões”.

“Ora, o viés ofensivo das palavras proferidas pelo réu é patente, que busca, por meio do seu tom ultrajante, diminuir o papel da mulher, da profissional, que a Autora desempenha perante a sociedade brasileira”, diz a petição inicial.

O corintiano apresentou à Justiça, em fevereiro, um pedido de improcedência do processo movido pela primeira-dama. Ele nega os crimes e diz que não há teor misógino em sua publicação.

A advogada que representa Janja nessa ação é Valeska Zanin Martins, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, indicado por Lula à vaga na Corte, em agosto de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/primeira-dama-janja-leva-processo-contra-conselheiro-do-corinthians-a-sao-paulo-e-processo-avanca/

Primeira-dama Janja leva processo contra conselheiro do Corinthians a São Paulo e processo avança

2024-06-05