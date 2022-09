Mundo Fila reabre, mas espera para ver caixão da rainha pode ser de 14 horas

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Nesta sexta (16), a fila chegou a ser fechada por volta das 9h50 no horário local (5h50 em Brasília.(Foto: Ministério da Defesa Britânico)

Uma transmissão online com atualizações ao vivo da fila de quilômetros de extensão em Londres para prestar homenagem à falecida rainha Elizabeth II está fazendo muito sucesso. A transmissão do YouTube rastreando a fila para entrar no Palácio de Westminster, onde o caixão da monarca ficará disponível para visitação até segunda-feira (19), tinha mais de 12.000 usuários assistindo ao vivo.

Nesta sexta-feira (16), a fila chegou a ser fechada por volta das 9h50 no horário local (5h50 em Brasília), com previsão de reabertura às 15h50 (11h50 em Brasília). Na ocasião, ela chegou a ter mais de 8 quilômetros de extensão, com uma previsão de espera de 14 horas.

Em contraste, um vídeo da BBC News transmitindo imagens do que as pessoas estavam fazendo na fila e imagens do caixão de dentro de palácio tinha, no mesmo horário, apenas cerca de 5.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo.

O vídeo de rastreamento da fila foi criado pelo departamento de cultura do governo britânico. Ele mostra uma simples foto do Google Maps do centro de Londres com a rota da fila marcada de roxo, cor associada a realeza.

Do lado direito do mapa, usando um fundo preto em sinal de respeito, são exibidas algumas estatísticas da fila, como tamanho, estimativa de tempo de espera e onde está o final dela.

Alguns usuários online brincaram sobre a fila ser visível do espaço, enquanto outros concentraram a atenção no amor dos britânicos por montar em uma linha ordenada.

“Para nós britânicos, esta é a fila que treinamos por toda a nossa vida. Todas essas horas fazendo fila nos correios, nos pontos de ônibus, e para embarcar em aviões… A mãe de todas as filas”, escreveu Jonathan Green do Twitter na quinta-feira.

As pesquisas na Grã-Bretanha pela palavra “fila” atingiram o pico por volta das 6h da manhã de quinta-feira, conforme dados do Google.

Há uma semana, o voo que transportava o corpo da falecida monarca de Edimburgo para Londres tornou-se o voo mais rastreado da história do Flightradar24.

Guarda real

Um guarda real que estava realizado a segurança do caixão da rainha Elizabeth II, exposto em Westminster Hall, Parlamento britânico, desmaiou diante de milhares de súditos visitam o local desde quarta-feira, 14, quando foi aberto ao público. A queda gerou um som estrondoso. O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais, pois uma transmissão ao vivo estava sendo realizada bem na hora.

O homem foi resgatado por outros funcionários enquanto os demais guardas permaneceram na mesma posição, sem poder ajudar. O acidente aconteceu por volta de uma da manhã (horário de Londres) de quinta-feira (15). O corpo de Elizabeth II é vigiado por 24 horas, e os soldados são obrigados a permanecer imóveis nos quatro contos do catafalco, conforme explica jornal britânico Independet, acrescentado que eles giram em torno do caixão a cada 20 minutos e o turno total é de seis horas.

Segundo o The Telegraph, ainda não há informações sobre o estado do guarda.

