Mundo Viagens internacionais: novos voos para Europa, Estados Unidos, Canadá e América do Sul. Saiba o que está previsto

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Com arrefecimento da pandemia, empresas aéreas ampliam operações para o exterior. (Foto: Reprodução)

A oferta de voos domésticos já bate no patamar pré-pandemia no Brasil. Avança agora a retomada da malha aérea internacional. Em julho, as linhas para o exterior movimentaram 1,5 milhão de passageiros, com uma oferta de assentos que já chega a dois terços (66,4%) do disponível em igual mês de 2019, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com o afrouxamento das restrições a viagens trazidas pela covid e a retomada do calendário de eventos e negócios, o movimento internacional ganhou impulso. E companhias aéreas brasileiras e estrangeiras estão reativando rotas e anunciando expansão de voos ou assentos em linhas para o exterior até o fim do ano, já de olho na demanda de férias.

Confira o que já está previsto por algumas empresas ampliando operações:

Latam

Com a maior fatia da malha aérea internacional no País em julho, a Latam já restabeleceu a operação para 20 destinos internacionais, contra 26 antes da pandemia. Entre os destinos reativados estão Barcelona, Buenos Aires, Frankfurt, Lisboa e Nova York. A maioria operada a partir de Rio e São Paulo. Fora deste eixo, há opções saindo de Fortaleza, com voos para Miami, ou Porto Alegre, com voos para Lima.

Os destinos ainda pendentes são Joanesburgo, Tel Aviv, Córdoba, Santa Cruz de La Sierra, Punta del Este e Boston.

Em novembro, voltam as linhas Curitiba-Santiago; Rio-Buenos Aires e São Paulo-Boston (três vezes por semana). Em dezembro, retorna o Florianópolis-Santiago, com seis saídas semanais.

Haverá ampliação na linha São Paulo-Paris, que passa de seis vezes por semana para diária, a partir de outubro, e São Paulo-Santiago, que sobe de 32 para 41 partidas semanais, a partir de novembro. A Latam já anunciou que irá ampliar a oferta de assentos para Lisboa, utilizando um avião de maior porte em todas os voos entre Guarulhos e a capital portuguesa.

Gol

A Gol avança em conexões para Estados Unidos e Caribe. Está voando para dez destinos internacionais, como Montevidéu, saindo de São Paulo; Cancún e Orlando, de Brasília, e Buenos Aires, partindo de São Paulo, Rio, Florianópolis e Fortaleza.

Em outubro e novembro, vai reativar as linhas que ligam Rio e São Paulo a Rosário e Córdoba, na Argentina. A partir de dezembro, inicia as rotas de Fortaleza e Manaus para Miami. Santiago e Lima devem ser retomados a partir de abril de 2023.

Ao todo, a Gol já soma 52% de sua capacidade internacional do pré-pandemia, alcançando 70% dos destinos para os quais operava fora do Brasil, comparando os meses de agosto deste ano e de 2019.

Em dezembro, a empresa passa a voar de Natal, Maceió, Recife, Salvador e Maceió para Buenos Aires. Será possível também sair de João Pessoa para a capital argentina, via Natal. Vai ainda retomar a rota Fortaleza-Miami e lançar a linha Manaus-Miami.

Americanas

A American Airlines está operando quatro voos diários entre o Brasil e os Estados Unidos. Tem saídas diárias de São Paulo, partindo de Guarulhos, para Dallas, Nova York e Miami. Do Rio, a linha liga o Galeão a Miami.

A partir de 30 e outubro, tem início a rota Rio-Nova York, com três frequências semanais. No pré-pandemia, a companhia chegou a operar dez voos diários entre os dois países, em janeiro de 2019.

Já a Delta Air Lines vai ampliar a frequência do voo São Paulo-Nova York de três vezes por semana para diária a partir de 29 de outubro. Em 17 de dezembro, terá um segundo voo diário, mas sazonal, da capital Paulista para Atlanta, além de uma saída mantida somente na temporada de férias do Rio para a cidade no Estado americano da Geórgia.

Air Canada

A Air Canada também já tem sua expansão nas ligações para o Brasil planejadas. Em dezembro, o voo diário de São Paulo para Toronto, hoje operado com um Boeing 787, passará para um Boeing 777, ampliando a oferta de assentos.

A linha do Aeroporto de Guarulhos para Montreal, que conta com três frequências por semana, crescerá para cinco, enquanto as saídas de São Paulo para Buenos Aires, rota que a empresa não operava antes da pandemia, será ampliada de quatro para sete partidas semanais. Ainda não há estimativa para reativar linhas no Rio.

Europa

A partir de outubro, a Air France passa de 12 frequências semanais entre São Paulo e Paris para 14, ou dois voos diários, retomando o mesmo nível de atividade de antes da pandemia.

A empresa conta ainda com um voo diário Rio-Paris, ainda abaixo da oferta anterior à covid, que era de dez voos por semana. Além de três frequências por semana partindo de Fortaleza, mesmo número de 2019.

A KLM já retomou integralmente sua malha de voos de São Paulo e Rio para Amsterdã, com um voo diário de cada uma dessas cidades. As três saídas semanais da capital cearense, porém, ainda não tem previsão para serem reativadas.

A portuguesa TAP tem 76 voos por semana no Brasil até o dia 30 deste mês em razão da temporada de verão na Europa. Antes da pandemia, eram 86. Ao todo, a companhia voa de 11 cidades do País para Lisboa, incluindo Brasília, Recife, Salvador, Rio e São Paulo. Dessas duas últimas, tem linhas para o Porto.

A partir de outubro, porém, haverá uma redução para 72 voos semanais, mantendo toda as 11 capitais atendidas no Brasil.

