Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Para defesa, retenção do passaporte e o impedimento de fazer publicidade com a Esportes da Sorte seriam medidas suficientes.

A defesa Deolane Bezerra tentou converter a prisão preventiva da influenciadora em uma detenção domiciliar. Os advogados alegaram que a investigada por lavagem de dinheiro e jogo ilegal é “nacionalmente conhecida”, mãe de uma criança menor de 12 anos e advogada. Em petição encaminhada à Justiça, a equipe jurídica dela ainda classifica a restrição de liberdade como “desproporcional”. E menciona que a retenção do passaporte e o impedimento de realizar publicidade com a Esportes da Sorte, empresa também alvo da Operação Integration, já seriam suficientes. O pedido foi negado pelo Judiciário pernambucano.

“Deolane Bezerra Santos, é advogada há mais de dez anos e possui no âmbito de sua profissão conduta séria e ilibada, sem quaisquer anotações negativas em sua carreira”, afirma o documento assinado pelos advogados Luiz Ricardo Rodriguez Imparato, Rogério Nunes, Fabiana Mendes dos Santos e Tamara Cristiane Cavalcante.

Em seguida, a banca de advogados argumenta que Deolane é “é empresária e influencer digital, nacionalmente conhecida com mais de 20 (vinte) milhões de seguidores em suas redes sociais”. e acrescenta que é de conhecimento público que a investigada tem filha ” menor de 12 (doze) anos, motivo por que, a prisão domiciliar é a medida necessária a ser aplicada ao presente caso”.

“Veja, Excelência, é absolutamente desproporcional a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que possibilidade de aplicação de medidas do art. 319 do CPP são absolutamente suficientes para a manutenção da ordem pública, seja porque, a Peticionária (Deolane) possui filha menor de 12 anos, seja porque é conhecida nacionalmente e a mera retenção do passaporte e impedimento de realizar publicidade com a empresa investigada já seriam suficientes para garantir qualquer persecução penal”, escrevem os advogados.

Em depoimento prestado na quinta (5), o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, foi questionado sobre a venda de uma Lamborghini avaliada em R$ 4 milhões para a advogada Deolane Bezerra. Essa transação e outras movimentações financeiras relacionadas a compra e venda de itens de luxo são investigadas pela Polícia Civil como indício de lavagem de dinheiro, afirma o advogado do empresário, Ademar Rigueira.

De acordo com ele, o seu cliente também foi questionado sobre a legalidade das operações da empresa e afirmou que a Esportes da Sorte estava em conformidade com a legislação brasileira. Darwin Filho, e sua mulher se entregaram à Polícia Civil de Pernambuco, na quinta-feira.

“Ele foi questionado sobre os bens que ele adquiria de maneira absolutamente legal e eram declarados em seu Imposto de Renda. Inclusive, outras pessoas, como a própria Deolane, também estão sendo investigadas por essas movimentações financeiras, o que é um absurdo”, disse ele.

Caso

Documentos mostram que o veículo, uma Lamborghini Urus modelo 2023, está em nome atualmente da Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda, empresa que tem como sócias Deolane e sua irmã, Daniele.

O veículo, de acordo com a Tabela Fipe, tem preço médio de R$ 3,9 milhões. Deolane vem usando o carro pelo menos desde fevereiro deste ano, conforme registros em redes sociais. O carro foi alvo de mandado de busca e apreensão por parte da 12ª Vara Criminal de Pernambuco, na mesma decisão que levou à prisão de Deolane e de outros alvos da investigação.

Segundo a polícia, há indícios de atuação de uma organização criminosa que promove jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Um dos envolvidos é Darwin Henrique da Silva Filho, diretor-executivo da Esportes da Sortes, plataforma de apostas esportivas – as chamadas “bets” – que patrocina diversos times de futebol no Brasil. O empresário, que também é alvo de mandado de prisão, havia importado a Lamborghini em 2023 através de uma de suas empresas, a Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.

Lamborghini

A base de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) aponta que o veículo é movido a gasolina, tem 666 cavalos de potência e motor de 3966 cilindradas. Há duas multas registradas para o veículo neste ano, em fevereiro e em março, ambas em São Paulo, por excesso de velocidade e circulação em data e horário não permitidos pelo rodízio. De acordo com o portal “Metrópoles”, Deolane confirmou, em depoimento à Polícia Civil, que comprou o veículo de Darwin.

Investigação

A investigação teve início depois que uma operação policial em Pernambuco encontrou conexões entre uma banca de jogo do bicho no Recife, chamada Caminho da Sorte, e a bet Esportes da Sorte. O dono do ponto de contravenção foi identificado pela polícia como Darwin Henrique da Silva, pai do diretor da Esportes da Sorte. Na banca de bicho, foram encontradas placas e materiais em alusão à Esportes da Sorte.

