Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Fernandão completaria 42 anos nesta quarta-feira Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Este 18 de março marcaria o aniversário de 42 anos de Fernandão. Ídolo do Inter e no Goiás, o jogador e técnico morreu em 7 de junho de 2014, em um acidente de helicóptero em Aruanã, cidade do interior de Goiás. Pelas redes sociais, a filha de Fernandão, Thayná Rodrigues prestou homenagem ao pai.

Meu pai foi a pessoa mais incrível que eu conheci. Não porque sou filha dele. Mas ele era muito diferente. Não porque ele era o Fernandão, porque antes disso, ele era meu pai. Ele é o cara mais engraçado do mundo. Mas ao mesmo tempo ele era o cara mais sério. Não dava pra esperar ele ser engraçado em dia de derrota. Ele chegava na dele e mal cumprimentava. Com razão. Competitivo ao extremo. Meu pai foi a pessoa mais incrível que eu conheci. Mesmo com o jeito desligado, ele foi a pessoa mais incrível que conheci. Eu nunca vi ninguém falar mal do meu pai. Meu pai longe do futebol era o mesmo cara que vocês tem como ídolo, mas a gente via os bastidores. O cara que fazia graça o tempo inteiro, zoeiro ao extremo, não perdia uma piada. Brincava com a gente como se ele tivesse nossa idade. Eu tenho pouca recordações físicas do meu pai. Perdi vídeos e muitas fotos, que hoje eu só tenho na memória. Queria poder dar a chance de vocês conhecerem ele de uma maneira diferente. Ele foi f***. Feliz aniversário, pai – , escreveu Thayná em uma rede social.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Inter fez referência à data do Eterno F9.

Hoje é dia do centroavante goleador, dono da faixa de capitão no braço e de coração colorado no peito. Mas também é data do pai, parente e amigo. De uma referência dentro e fora de campo, e que jamais será esquecido. É dia de um ídolo. Há 42 anos nascia Fernandão. ❤️ #F9Eterno pic.twitter.com/QCI3dSPeJI — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 18, 2020

Seja pelas atuações, gols, conquistas, títulos, garra, Fernandão ficou eternizado na história dos colorados. O estádio Beira-Rio, palco das festas das conquistas comandadas pelo capitão, hoje tem como seu cartão de visita, a imagem do camisa 9 com a taça do título mundial conquistada em em 2006, quando o Inter venceu o Barcelona na final do Mundial de Clubes, por 1 a 0.

