Inter Filho de Fernandão acerta prorrogação de contrato com o Inter

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atacante disputou a Copinha e aguarda oportunidades para ser observado por Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter Atacante disputou a Copinha e aguarda oportunidades para ser observado por Mano Menezes (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter acertou a prorrogação de contrato com Enzo Costa, filho de Fernandão. O vínculo com o jovem acabaria nesta semana, mas foi ampliado até o final da temporada de 2024.

O garoto atualmente está no sub-20 do Colorado e participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Enzo atuou em três partidas, todas entrando no segundo tempo. Nesta temporada, o atleta já participou de treinamentos com a equipe principal do clube gaúcho.

O atacante nasceu em Marselha, na França, quando Fernandão estava no Olympique. Enzo faz 20 anos em abril e com isso fica no limite de idade para a categoria. A expectativa é que o garoto seja observado por Mano Menezes e ganhe oportunidades na equipe principal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/filho-de-fernandao-acerta-prorrogacao-de-contrato-com-o-inter/

Filho de Fernandão acerta prorrogação de contrato com o Inter