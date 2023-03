Esporte Filho de Ronaldinho Gaúcho é anunciado como reforço do Barcelona

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

João Mendes assinou contrato com o Barcelona Sub-19.(Foto: Divulgação/Barcelona)

Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes foi anunciado como novo reforço do Barcelona Sub-19. O jovem de 18 anos estava no Cruzeiro, mas assinou seu contrato ao lado de Joan Soler e José Ramón Alexanko.

Nas últimas semanas, o brasileiro estava treinando juntamente com os juniores do clube. Anteriormente, estava na base do Cruzeiro. Desde 2017 no clube mineiro, ele, que joga como atacante mas também pelos lados do campo, chegou a atuar pelo sub-13, sub-15 e, mais recentemente, o sub-17.

No último dia seis de fevereiro, Joan Laporta já havia confirmado a contratação de João Mendes durante um evento do “Mundo Deportivo”. Há alguns dias, o atleta fez sua estreia com a camisa culé diante do Manchester United em um amistoso.

João Mendes espera seguir dando passos grandes na carreira e acredita que poderá crescer e se desenvolver nas categorias de base do clube catalão, onde seu pai é tratado como ídolo.

Com a camisa do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, pai de João Mendes, disputou 207 partidas, marcou 94 gols e contribuiu com 70 assistências em sua passagem pela Catalunha. Até hoje, o brasileiro é considerado um dos maiores jogadores da história da equipe blaugrana.

