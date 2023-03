Esporte É chocante a mensagem que Daniel Alves recebeu de sua esposa

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Esposa de Daniel Alves faz post enigmático.

Depois de Daniel Alves ser preso por suspeita de agredir sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona, a atenção se voltou para a esposa do jogador, a modelo Joana Sanz. Por conta da repercussão, muitos internautas sugeriram que um post enigmático compartilhado pela espanhola teria a ver com a polêmica envolvendo o ex-integrante da Seleção Brasileira.

O texto é uma pequena parte do livro “A Gentle Reminder” (“Um lembrete gentil”, em tradução livre), da autora Bianca Sparacino. No trecho, Joana fala da ideia de “deixar algo ir”, o que os seguidores interpretaram como uma mensagem de despedida para Alves. “Você tem que deixar ir. Você tem que deixar ir porque quando você segura, quando você mantém algo vivo dentro de você, você está permitindo que seu passado ocupe o espaço em seu coração e em sua mente que é destinado ao seu futuro”, diz o início da mensagem.

O post continua, destacando a importância de virar a página olhando para o futuro. Ela também enfatiza que é fundamental que as pessoas busquem maneiras de seguir em frente. “Você tem que deixar ir porque, no final das contas, se você vai encontrar o ser humano que vai lhe trazer o tipo mais profundo de alegria, se você vai encontrar a pessoa que vai ajudá-lo a experimentar o tipo de amor que você sempre mereceu, você deve ter certeza de que estará pronto para isso”, escreveu.

Por fim, ela afirma que até “as coisas bonitas” podem acabar. “Você tem que ter certeza de que estará aberto a isso, e você não pode fazer um lar dentro do seu coração para a pessoa que um dia cuidará de você da maneira mais suave, se a memória de outra pessoa ainda estiver viva lá. Você tem que deixar ir. Você tem que aceitar que às vezes as coisas bonitas terminam, que às vezes as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não superam as probabilidades, e você tem que encontrar um desfecho nisso”, conclui.

Anteriormente, Sanz havia desmentido a notícia de que queria se divorciar do marido. A informação havia sido divulgada no “El Programa de Ana Rosa”, atração do canal espanhol Telecinco. A modelo colocou um ponto final na situação e explicou que esse tipo de depoimento viria diretamente de sua boca. “Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas nesses momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado”, deixou claro.

Relembre o caso

Daniel Alves foi preso em 20 de janeiro, após ser acusado de agressão sexual na Espanha. Segundo a denúncia, que está na Justiça da Catalunha, uma mulher de 23 anos declarou que foi estuprada pelo jogador durante uma festa em Barcelona, em 30 de dezembro de 2022.

A juíza espanhola Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona, ordenou a prisão preventiva e sem direito a fiança do atleta. Segundo uma fonte revelou à AFP, ao determinar a prisão, a juíza levou em conta as condições financeiras do jogador, o fato de ele não ter raízes no país, e a ausência de um acordo de extradição entre Brasil e Espanha.

De acordo com o ‘El País’, a mulher, de 23 anos, não pretende receber qualquer indenização. A jovem quer apenas que se faça justiça e que Daniel Alves fique preso. Enquanto isso, as autoridades seguem investigando o ocorrido, tomando depoimento de testemunhas, realizando a perícia do local e avaliando os exames médicos. Ele pode pegar até 12 anos de prisão caso seja condenado.

