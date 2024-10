Esporte Filho de Zagallo paga quase R$ 300 mil a cuidadoras que o acusavam de assédio

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Filho caçula de Zagallo também renunciou ao direito de apresentar queixa de calúnia contra a cuidadora, e a Justiça homologou o acordo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mário Cesar Zagallo, filho de Mário Jorge Lobo Zagallo, pagou dois acordos na Justiça trabalhista a cuidadoras que trabalharam com o ex-técnico da seleção brasileira no fim de sua vida e acusavam o caçula de assédio.

Somados, os dois acordos chegam a R$ 290 mil. A maior parte deste valor — R$ 270 mil — diz respeito ao acordo com uma enfermeira que acusava o filho caçula de Zagallo de estupro — segundo dizem seus irmãos em processo de inventário que corre em sigilo.

O segundo acordo foi feito na última semana, com outra cuidadora que o acusava de assédio moral. Ela pedia mais de R$ 300 mil. Após perder em primeira instância, aceitou oferta de R$ 20 mil.

No caso da primeira cuidadora, segundo o UOL, que teve acesso à documentação, Mário Cesar se compromete a pagar R$ 120 mil por meio de valores bloqueados de suas contas bancárias no decorrer do processo trabalhista. Os outros R$ 150 mil seriam pagos do inventário deixado por seu pai. Ele, que cuidou do pai no final da vida, ficou com a maior parte da herança.

A relação com a funcionária foi mencionada pelos irmãos de Mário Cesar no decorrer da ação da herança de Zagallo. A cuidadora teria o acusado de estupro e, “embora o feito tenha sido arquivado, o inventariante admitiu durante as investigações que utilizou recursos do pai para financiar a aquisição de um apartamento e veículos para cuidadora”.

Os irmãos usam essas alegações para acusá-lo de “comportamento abusivo com o dinheiro do pai, indicando desvio patrimonial, abuso de confiança e gestão fraudulenta afetando diretamente o valor da herança”. Segundo elas, os herdeiros foram prejudicados por causa dessas e outras ações do irmão caçula.

Em seu testamento, Zagallo havia nomeado o caçula para ficar com maior parte de seus dos bens e se disse “profundamente triste e magoado” com os outros três herdeiros.

Ele optou por destinar os 50% na totalidade para Mário César, enquanto a segunda metade dos bens foi partilhada entre os quatro filhos, totalizando 12,5% da herança para cada um. Assim, o caçula ficou com 62,5% dos bens do tetracampeão e seus irmãos, com 12,5%, cada

À época, em uma entrevista a imprensa, o filho mais novo de Zagallo explicou que Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina tentaram anular o cumprimento do testamento da ex-esposa do Velho Lobo. Zagallo havia entendido que a medida seria para impedir que ele tivesse direito aos bens da própria esposa e por isso o tetracampeão ficou descontente com os herdeiros.

