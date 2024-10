Esporte PSG se nega a pagar dívida de 55 milhões de euros a Mbappé após condenação

PSG e Mbappé seguem em litígio por dívida do clube. (Foto: Reprodução/Twitter Oficial PSG)

O Paris Saint-Germain se recusou a pagar os 55 milhões de euros (cerca de R$ 338 milhões) exigidos por Kylian Mbappé, apesar de a comissão conjunta de recurso da liga francesa (LFP) ter ordenado o pagamento. A LFP tentou, sem sucesso, mediar um acordo entre o atual jogador do Real Madrid e o seu clube anterior. A decisão ainda não vincula o PSG, que aguarda decisão judicial do tribunal competente.

Este novo capítulo da disputa econômica entre o atual campeão francês e o seu ex-jogador ocorre no contexto da abertura de uma investigação de violação na Suécia, após a passagem do jogador e de pessoas próximas a ele por Estocolmo, há duas semanas. A mídia sueca afirma que a investigação se concentra em Mbappé.

Por iniciativa do jogador, a comissão jurídica da LFP tinha defendido a mediação no mês passado, mas quando Mbappé recusou, pediu ao PSG o pagamento dos 55 milhões de euros, decisão da qual o clube recorreu. A comissão mista de recurso ratificou o pagamento dos 55 milhões de euros. O conflito com o PSG tem origem em um acordo alcançado em agosto de 2023 entre o atleta e a direção do clube.

Mbappé solicita o pagamento de uma quantia de 55 milhões de euros que inclui o último terço de um bônus de assinatura (36 milhões de euros brutos), os últimos três meses de vencimentos previstos no seu contrato (abril, maio e junho), bem como um bônus durante esses três meses.

