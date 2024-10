Esporte Guardiola vira o técnico mais bem pago do mundo após demissão de Roberto Mancini na Arábia Saudita; veja valores e top 10

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

O catalão recebe 20 milhões de libras (cerca de R$ 150 milhões, na cotação atual) por ano no clube. (Foto: Reprodução)

Com a demissão do técnico Roberto Mancini da seleção da Arábia Saudita, oficializada nessa semana, Pep Guardiola, do Manchester City, se tornou o treinador mais bem pago do mundo. Segundo o jornal inglês The Sun, o comandante espanhol recebe 20 milhões de libras (cerca de R$ 150 milhões, na cotação atual) por ano no clube. Mancini recebia 21,5 milhões de libras por ano na seleção da Arábia Saudita, onde assumiu em agosto de 2023 e tinha contrato até 2027.

Mikel Arteta, do Arsenal, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid, completam o top-3 dos treinadores mais bem pagos do mundo, conforme o jornal The Sun. O português Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, também aparece na lista e é o sexto comandante que mais recebe.

A lista dos técnicos mais bem pagos do mundo (em libras):

• Pep Guardiola (Manchester City) – 20 milhões por ano

• Mikel Arteta (Arsenal) – 15 milhões por ano

• Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 13 milhões por ano

• Carlo Ancelotti (Real Madrid) – 9,6 milhões por ano

• José Mourinho (Fenerbahçee) – 8,9 milhões por ano

• Jorge Jesus (Al-Hilal) – 8,4 milhões por ano

• Luis Enrique (PSG) – 7,5 milhões por ano

• Arne Slot (Liverpool) – 6,8 milhões por ano

• Erik ten Hag (Manchester United) – 6,8 milhões por ano

• Vincent Kompany (Bayern de Munique) – 6,7 milhões por ano

