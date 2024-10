Notícias Porto Alegre tem esquema especial de trânsito e transporte neste domingo para o segundo turno da eleição

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ônibus terão passe-livre no domingo para todos os passageiros.(Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou uma operação especial de transporte público e trânsito para o segundo turno das eleições municipais. Neste domingo (27), haverá passe livre e a oferta do transporte público será de dias úteis. A isenção vale para todos os usuários do transporte coletivo por ônibus.

As equipes de Fiscalização de Trânsito serão reforçadas e estarão presentes nas áreas de maior movimentação de eleitores para auxiliar na livre circulação e garantir a segurança viária. Haverá também o monitoramento constante das vias por meio das câmeras na Central de Monitoramento. Informações podem ser solicitadas pelos telefones 118 e 156. Para consultar as tabelas horárias, os usuários podem acessar o site da EPTC ou baixar o aplicativo Cittamobi.

Bloqueios

A avenida Padre Cacique será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no sentido bairro/Centro, entre a Barão do Cerro Largo e José de Alencar, das 5h às 10h no sábado, 26, e das 6h às 18h, no domingo, 27. No final do dia, os agentes de trânsito estarão monitorando a movimentação no entorno dos comitês dos candidatos. Caso haja necessidade serão realizados bloqueios de via.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/esquema-especial-de-transito-e-transporte-em-porto-alegre-neste-domingo-para-o-segundo-turno-das-eleicoes/

Porto Alegre tem esquema especial de trânsito e transporte neste domingo para o segundo turno da eleição

2024-10-26