Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Limpeza iniciará após o encerramento da votação, às 17h. (Foto: Leo Contursi/DMLU/PMPA)

Um cronograma especial foi montado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) para a limpeza das ruas de Porto Alegre neste domingo (27), data do segundo turno das eleições municipais. A operação, das 17h às 23h, contará com 354 trabalhadores, entre garis, motoristas e operadores, e 23 caminhões.

No decorrer do dia, garis em regime de plantão farão a conservação das vias em frente aos colégios eleitorais. Após o encerramento da votação, às 17h, serão feitas varrições e remoções de resíduos que eventualmente estiverem dispostos de forma irregular nas vias. O DMLU atua em conjunto com a Justiça Eleitoral para a manutenção da limpeza da cidade e no recolhimento de materiais e propagandas irregulares em vias públicas.

Fiscalização

A Diretoria Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) também terá uma operação especial no domingo. Os agentes deverão circular por diversas regiões para coibir eventuais irregularidades, seguindo o Código Municipal de Limpeza Urbana, que prevê multas para quem descartar irregularmente material de campanha nas vias. A fiscalização também atenderá demandas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do DMLU e do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic-POA).

