Política Filhos de Bolsonaro ficam fora de lista da Polícia Federal de indiciados por golpismo

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Ex-presidente foi indiciado pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. (Foto: Reprodução)

Filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos e Jair Renan ficaram de fora da lista de 37 nomes — inclusive o do pai — indiciados pela Polícia Federal (PF) pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa supostamente cometidos após as eleições de 2022.

Os filhos do ex-presidente, embora conectados politicamente ao pai, não foram inseridos pelos investigadores em nenhum dos seis núcleos que se articularam contra a democracia brasileira (de desinformação; de incitação de militares; de inteligência paralela; de cumprimento de medidas cercitivas, além das divisões jurídica operacional).

Nenhum dos quatro ocupava cargos no governo. Os três mais velhos (Flávio, Eduardo e Carlos), no entanto, atuavam publicamente em defesa do pai, dos auxiliares deles e das pautas bolsonaristas.

Reação

Após ser indiciado pela PF na investigação que apura tentativa de golpe para mantê-lo no poder, Bolsonaro se manifestou, na tarde dessa quinta. Ao portal de notícias Metrópoles, ele atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso, dizendo que ele “faz tudo o que não diz a lei”.

“O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei”, disse o ex-presidente.

Jair Bolsonaro falou ainda: “Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar”.

— Veja a lista dos 37 indiciados pela PF por tentativa de golpe

* Ailton Gonçalves Moraes Barros

* Alexandre Castilho Bitencourt Da Silva

* Alexandre Rodrigues Ramagem

* Almir Garnier Santos

* Amauri Feres Saad

* Anderson Gustavo Torres

* Anderson Lima De Moura

* Angelo Martins Denicoli

* Augusto Heleno Ribeiro Pereira

* Bernardo Romao Correa Netto

* Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

* Carlos Giovani Delevati Pasini

* Cleverson Ney Magalhães

* Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira

* Fabrício Moreira De Bastos

* Filipe Garcia Martins

* Fernando Cerimedo

* Giancarlo Gomes Rodrigues

* Guilherme Marques De Almeida

* Hélio Ferreira Lima

* Jair Messias Bolsonaro

* José Eduardo De Oliveira E Silva

* Laercio Vergilio

* Marcelo Bormevet

* Marcelo Costa Câmara

* Mario Fernandes

* Mauro Cesar Barbosa Cid

* Nilton Diniz Rodrigues

* Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho

* Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

* Rafael Martins De Oliveira

* Ronald Ferreira De Araujo Junior

* Sergio Ricardo Cavaliere De Medeiros

* Tércio Arnaud Tomaz

* Valdemar Costa Neto

* Walter Souza Braga Netto

* Wladimir Matos Soares.

