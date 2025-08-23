Política Filhos de Bolsonaro movimentam mais de R$ 8 milhões e levantam suspeita de lavagem de dinheiro

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões em quase dois anos. Já o vereador Carlos Bolsonaro recebeu R$ 4,8 milhões em um ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) juntadas a um relatório da PF (Polícia Federal) mostram que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu R$ 4,1 milhões em quase dois anos. Já o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) recebeu R$ 4,8 milhões em um ano. Segundo a PF, as operações financeiras são suspeitas de serem provenientes de lavagem de dinheiro e “outros ilícitos”.

Os relatórios do Coaf, analisados pela PF, mostram que Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões entre setembro de 2023 e 5 de junho deste ano. A análise foi feita no contexto da investigação que terminou no indiciamento de ambos por coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito.

O Coaf apontou que no período, Eduardo transferiu R$ 4,14 milhões. Em outro período analisado, que não pode ser somado porque está dentro de um mesmo intervalo, mas com um recorte menor, ele recebeu R$ 1,08 milhão em créditos e R$ 1,5 milhão em débitos (15 de março de 2023 a 21 de fevereiro de 2024).

Já Carlos Bolsonaro recebeu R$ 4,8 milhões entre setembro de 2023 e agosto de 2024 e transferiu R$ 4,9 milhões no período.

O Coaf também analisou movimentações financeiras da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que recebeu R$ 2,9 milhões e transferiu R$ 3,4 milhões no período de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Jair Bolsonaro recebeu cerca de R$ 44,3 milhões em suas contas bancárias de março de 2023 a junho de 2025, apontam os dados da análise da PF juntada ao inquérito sobre as suspeitas de obstrução do julgamento da trama golpista, que levaram ao indiciamento do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A maior parte desse valor se concentra em apenas um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024, quando o ex-presidente recebeu pouco mais de R$ 30 milhões. Já o segundo maior montante recebido foi de 20 de dezembro de 2024 a 5 de junho deste ano, quando Bolsonaro recebeu R$ 11,1 milhões.

Ao todo, no período dos quase dois anos, R$ 20,7 milhões recebidos foram provenientes de transações em Pix – sendo que cerca de R$ 19,3 milhões foram enviados de março de 2023 a fevereiro de 2024. Enquanto o montante recebido do PL em todo o período, segundo esses dados, foi de R$ 1,1 milhão.

Em meados de 2023, aliados fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para Bolsonaro pagar multas e advogados, o que gerou uma onda de doações por Pix. O relatório da PF só relata os recebimentos mas não cita a campanha.

Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Coaf reúnem informações e comunicações relativas a operações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro, de acordo com parâmetros estabelecidos em lei. Os documentos por si só não representam irregularidades, mas podem ser usados por órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para desdobrar investigações.

Na quarta-feira (20), Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados por coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Conforme a polícia, eles atuaram para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) em meio ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado com o objetivo de livrá-lo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/filhos-de-bolsonaro-movimentam-mais-de-r-8-milhoes-e-levantam-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro/

Filhos de Bolsonaro movimentam mais de R$ 8 milhões e levantam suspeita de lavagem de dinheiro

2025-08-23