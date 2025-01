Brasil Filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” e atriz Fernanda Torres são indicados ao Oscar 2025

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Com a indicação, a brasileira repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, 26 anos depois Foto: Divulgação Com a indicação, a brasileira repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, 26 anos depois. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O longa brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, foi indicado, nesta quinta-feira (23), à principal categoria do Oscar 2025, de Melhor Filme. Essa é a primeira vez na história que um filme brasileiro disputa essa categoria do Oscar.

A produção também teve outras duas indicações: Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

“Emilia Pérez”, drama musical francês, foi o campeão de indicações, com 13. O segundo mais indicado foi “O Brutalista”, com 10 menções. Os indicados foram anunciados em Los Angeles (EUA).

“Ainda Estou Aqui” é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. No filme, o público acompanha a transformação da mãe do escritor – uma dona de casa dos anos 1970, mãe de cinco filhos – em uma das maiores ativistas dos direitos humanos do País após o assassinato do marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar. O filme também concorre ao BAFTA, considerado o “Oscar britânico”.

A última vez que o Brasil havia sido indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional foi em 1999, com o clássico “Central do Brasil”, também dirigido por Walter Salles.

Melhor atriz

Fernanda Torres, de 59 anos, disputará a estatueta com Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”) e Demi Moore (“A Substância”) na categoria de Melhor Atriz.

A indicação de Fernanda foi impulsionada pela vitória no Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz de Drama. No Oscar, a artista repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, 26 anos depois da indicação por “Central do Brasil”. O Oscar 2025 será entregue em 2 de março, em Los Angeles.

