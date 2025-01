Celebridades Oscar 2025: veja a lista completa de indicados

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

A 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles

A premiação mais importante do cinema está chegando. A tão esperada lista dos indicados ao Oscar 2025 foi revelada nesta quinta-feira (23), após ter sido adiada duas vezes por causa dos incêndios florestais em Los Angeles (EUA).

O anúncio dos indicados às 23 categorias foi feito pelo site oficial e pelas redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os atores Rachel Sennott e Bowen Yang foram os apresentadores.

O filme “Emilia Pérez” é o grande destaque e lidera a lista de indicações com 13 categorias, seguido por “Wicked” e “O Brutalista”, empatados com dez indicações cada. Apesar de ter ficado fora da lista de Melhor Roteiro Adaptado, o brasileiro “Ainda Estou Aqui” surpreendeu e conseguiu três indicações – além das já esperadas Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres, o longa é um dos indicados a Melhor Filme.

A 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles, e será apresentada pelo comediante Conan O’Brien. Confira todos os indicados ao Oscar 2025:

Melhor Filme

“Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte II”

“Emilia Pérez”

“Ainda Estou Aqui”

“Nickel Boys”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor Direção

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “O Brutalista”

James Mangold, “Um Completo Desconhecido”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “A Substância”

Melhor Atriz

Fernanda Torres – “Ainda Estou Aqui”

Cynthia Erivo – “Wicked”

Karla Sofía Gascón – “Emilia Pérez”

Mikey Madison – “Anora”

Demi Moore – “A Subtância”

Melhor Ator

Adrien Brody – “O Brutalista”

Timothée Chalamet – “Um Completo Desconhecido”

Colman Domingo – “Sing Sing”

Ralph Fiennes – “Conclave”

Sebastian Stan – “O Aprendiz”

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro – “Um Completo Desconhecido”

Ariana Grande – “Wicked”

Felicity Jones – “O Brutalista”

Isabella Rossellini – “Conclave”

Zoe Saldaña – “Emilia Pérez”

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov – “Anora”

Kieran Culkin – “A Verdadeira Dor”

Edward Norton – “Um Completo Desconhecido”

Guy Pearce – “O Brutalista”

Jeremy Strong – “O Aprendiz”

Melhor Roteiro Original

“Anora”

“O Brutalista”

“A Verdadeira Dor”

“A Substância”

“September 5”

Melhor Roteiro Adaptado

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Sing Sing”

“Nickel Boys”

Melhor Animação

“Flow”

“Divertida Mente 2”

“Memórias de um Caracol”

“Wallace & Gromit: Vingança das Aves”

“Robô Selvagem”

Melhor Filme Internacional

“Ainda Estou Aqui”

“A Garota da Agulha”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Melhor Documentário

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Guerra da Porcelana”

“Trilha Sonora para um Golpe de Estado”

“Sugarcane”

Melhor Documentário Curta-Metragem

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“O Incidente”

“Instruments of a Beating Heart”

“A Única Mulher na Orquestra”

Melhor Curta-Metragem

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Melhor Curta-Metragem de Animação

“Beautiful Men”

“In the Shadow of Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Melhor Trilha Sonora

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”

Melhor Canção Original

“El Mal” (“Emilia Pérez”)

“The Journey” (“The Six Triple Eight”)

“Like a Bird” (“Sing Sing”)

“Mi Camino” (“Emilia Pérez”)

“Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”)

Melhor Som

“Um Completo Desconhecido”

“Duna: Parte II”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”

Melhor Design de Produção

“O Brutalista”

“Conclave”

“Duna: Parte II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor Fotografia

“O Brutalista”

“Duna: Parte II”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Melhor Maquiagem e Penteados

“Um Homem Diferente”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor Figurino

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Gladiador II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor Edição

“Anora”

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Melhores Efeitos Visuais

“Alien: Romulus””Better Man”

“Duna: Parte II”

“Planeta dos Macacos: O Reinado”

“Wicked”

