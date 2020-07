Magazine Filmes da saga “Jornada nas Estrelas (Star Trek)” estão disponíveis no streaming do Telecine

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cena de “Jornada Nas Estrelas: O Filme”, de 1979. (Foto: Paramount Pictures)

Para quem gosta de filmes de ficção científica, vale dar uma conferida no streaming do canal Telecine, que reúne em seu catálogo os 13 filmes da saga “Jornada nas Estrelas” (Star Trek). Tendo como base a série de TV dos anos 1960, que se transformou em um fenômeno cultural, com fãs realizando convenções, vestidos como a tripulação da USS Enterprise, ou outros personagens da saga.

O legal é que você pode maratonar, começando com o longa de 1979, que foi dirigido por Robert Wise, e colocou em cena os atores da série original, William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, Nichelle Nichols, até o de 2016, com direção de Justin Lin, com Chris Pine, Zachary Quinto, Idris Elba, Zoe Saldana. As informações são do blog Sem Intervalo, do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja abaixo a lista dos filmes disponíveis:

– Jornada nas Estrelas: O Filme (1979), de Robert Wise;

– Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan (1982), de Nicholas Meyer;

– Jornada Nas Estrelas III: À Procura de Spock (1984), de Leonard Nimoy;

– Jornada nas Estrelas IV: A Volta Para Casa (1986), de Leonard Nimoy;

– Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira (1989), de William Shatner;

– Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida (1991), de Nicholas Meyer;

– Jornada Nas Estrelas: Generations (1994), de David Carson;

– Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato (1996), de Jonathan Frakes;

– Jornada nas Estrelas: Insurreição (1998), de Jonathan Frakes;

– Jornada nas Estrelas: Nêmesis (2002), de Stuart Baird;

– Star Trek (2009), de J. J. Abrams;

– Além da Escuridão – Star Trek (2013), de J. J. Abrams;

– Star Trek: Sem Fronteiras (2016), de Justin Lin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine