Filmes de terror na Netflix: confira 10 indicações imperdíveis

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Um dos filmes de terror mais populares, “Annabelle” é de tirar o fôlego. (Foto: Reprodução)

O que não falta são inspirações para a criação de situações de terror. Na Netflix, os filmes exploram situações diversas que vão desde aos clássicos casais desavisados que se veem perseguidos por um assassino até a uma inusitada situação, em que um campo magnético altera o funcionamento da natureza. De O Massacre da Serra Elétrica 3 a Aniquilação, os longas fazem o gosto das mais diversas preferências. Confira abaixo a lista com 10 filmes de terror disponíveis na plataforma de streaming.

A morte te dá parabéns

Presa em um looping temporal, a protagonista de A Morte Te Dá Parabéns se vê fugindo da morte no dia do seu aniversário. O episódio sempre termina com o seu assassinato, mas é justamente essa recorrência que a permite investigar quem é o seu assassino misterioso. O longa foi um dos filmes de terror mais rentáveis em 2017, tendo arrecadado US$ 125,4 milhões em todo o mundo, segundo o Box Office Mojo. A direção é de Christopher Landon (Atividade paranormal: marcados pelo mal).

Invocação do mal

Uma das franquias de terror mais rentáveis de Hollywood, Invocação do Mal é baseado em uma história real de uma família da Nova Inglaterra, que descobriu que vivia em uma casa mal assombrada. A partir do longa, foram desdobradas outras duas séries de filme, além da canônica: Annabelle e A Freira. Em 2013, quando estreou nos cinemas, o longa rendeu US$ 319,5 milhões em todo mundo, de acordo com dados do Box Office Mojo. A direção é de James Wan (Aquaman).

Annabelle

Annabelle é um dos spin-offs da franquia Invocação do Mal. John Forme decide dar um presente para sua esposa, Mia. Pensando em surpreender a moça, o rapaz compra uma boneca vintage para ela. O que parecia um sonho, se revela um pesadelo. A boneca não era tão cândida quanto parecia e de repente o casal se vê em meio a uma seita satanista, invocada pelo brinquedo. Um fato curioso é que a boneca existe e é mantida no Museu Oculto dos Warren, em Connecticut, EUA.

Aniquilação

Aniquilação reúne elementos de terror e ficção científica. Natalie Portman (Cisne Negro) interpreta uma bióloga que embarca em uma expedição para investigar uma zona, em que as leis da natureza não imperam. Dentro de um campo magnético que provoca uma disfunção da natureza, diversas pessoas desaparecem e tudo é rodeado de muito mistério. O longa é assinado por Alex Garland (Ex_machina: Instinto Artificial) e o elenco conta ainda com Jennifer Jason Leigh (Os Oito Odiados) e Gina Rodriguez, famosa pela série Jane, A Virgem.

The Perfection

Original da Netflix, The Perfection é para quem gosta de tramas recheadas de reviravoltas. O filme se desenvolve em torno de duas musicistas, que se veem envolvidas em um caso de abuso sexual. As protagonistas são interpretadas por Logan Browning, da séire Cara Gente Branca, e Allison Willians (Corra!). A direção é de Richard Shepard, conhecido por seu trabalho na série da ABC Ugly Betty.

Anaconda

Um dos 100 títulos listados pelo Framboesa, famoso prêmio que ironiza o Oscar, como os filmes mais desagradáveis já produzidos, Anaconda é um clássico da TV aberta. Protagonizado por Jennifer Lopez (As Golpistas) e Ice Cube (Sexta-feira em apuros), o longa se desenvolve a partir da viagem de uma equipe de documentaristas que vai até a Amazônia e acaba conhecendo um caçador, que tem como hobby caçar a cobra mais perigosa do mundo, a anaconda.

O Massacre da Serra Elétrica 3

O Massacre da Serra Elétrica 3 é um dos títulos mais marcantes da franquia do assassino que se esconde sob uma máscara de pele humana. A trama se desenrola a partir da viagem de um casal universitário, que se perde na estrada e acaba caindo nas garras do monstruoso Leatherface.

Psicose

Dirigido por Alfred Hitchcock, Psicose é um clássico do cinema mundial, tendo sido sucesso de público e crítica. Marion Crane é secretária de uma imobiliária e vê a oportunidade da sua vida quando seu chefe lhe confere a incumbência de realizar um depósito de US$ 40 mil. Ela foge então com o dinheiro e, em meio a uma forte chuva, decide se hospedar em um hotel de beira de estrada. A moça, no entanto, não imaginava o perigo que estava correndo. O filme foi consagrado com quatro indicações ao Oscar, incluindo melhor direção para Hitchcock e melhor atriz coadjuvante para Janet Leigh, que deu vida à protagonista.

O Hospedeiro

Selecionado para o Festival de Cannes de 2006, O Hospedeiro é dirigido por Bong Joon Ho (Parasita). O longa é centrado na família do pequeno comerciante Park Hee-Bong, que vive em torno do rio Han, em Seul, capital da Coreia do Sul. A trama se desenrola em torno do resgate da filha de Hee-Bong, que é capturada por um monstro que vive nas águas do rio.

Poltergeist: O Fenômeno

Remake do clássico da década de 1980, o novo Poltergeist: O Fenômeno está disponível na Netflix. O longa é protagonizado por Sam Rockwell (Três Anúncios Para Um Crime). A trama se desenrola em torno de uma assombração que perturba a casa de uma família suburbana. O original foi agraciado com três Oscar.

