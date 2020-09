Magazine Bruna Marquezine faz show de troca de looks em premiação

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Alguns dos looks de Bruna Marquezine no MTV MIAW 2020. (Foto: Reprodução)

Bruna Marquezine chegou arrasadora para o MTV MIAW 2020, premiação que rolou na noite de quinta-feira (24) e que contou com a atriz como uma das apresentadoras. Para o evento, ela chegou com top e saia pretos, com direito a laço na cabeça combinando.

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi, amicíssima de Marquezine, e que comandou a festa ao lado da atriz, usou um look laranja e roxo, com direito a luvas. O MTV MIAW premia ícones da internet segundo votação popular e contou com um timaço de famosos no pink carpet.

No decorrer da noite, Marquezine fez uma série de trocas de looks, com direito até ao icônico look usado por Britney Spears no VMA 2001, em que ela se apresentou com I’m a Slave 4 U segurando uma cobra.

Marquezine e Manu celebraram seu primeiro trabalho juntas desde que a cantora foi finalista do BBB 20, em abril. Apesar do encontro virtual, elas não se veem presencialmente desde o ano passado.

“É a primeira vez que a gente trabalha junto quanto amigas”, diz Bruna Marquezine. “É a primeira vez ‘criativamente’. Estamos bastante envolvidas no projeto e o que nos atraiu foi a liberdade de criar”, afirmou a atriz.

