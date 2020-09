Magazine Rafael Cardoso posa com Mari Bridi e os filhos e diz: “Isolamento do amor”

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Rafael Cardoso e Mari Bridi com Aurora e Valentim. (Foto: Reprodução/Instagram)

Rafael Cardoso encantou a web, na noite de sexta-feira (25), com uma série de cliques fofos com a família completinha, que recentemente testou positiva para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Nas imagens, além do galã global, estão a mulher dele, a influencer Mariana Bridi, e os dois filhos do casal, Aurora e Valentim. “Isolamento de amor “, postou o galã em seu Instagram.

A informação que o quarteto está com Covid-19 foi confirmada à Quem recentemente pela assessoria de imprensa do ator. “As crianças estão assintomáticas. Rafael e Mariana tiveram sintomas leves nos dois primeiros dias, mas já estão bem”, disse o assessor, explicando que a família está isolada em casa, no Rio, para não transmitir o novo coronavírus para ninguém.

Em seu perfil no Instagram, Mari falou sobre a doença e sobre a importância de continuar se cuidando e tomando cuidado. “Eu e Rafa testamos positivo para a Covid. Estamos recebendo muitas mensagens desejando saúde, queria agradecer. Queria dizer que é importante a gente continuar tomando o maior cuidado possível, tem muita gente dizendo que está abaixando os casos e não é o que está realmente acontecendo”, começou em uma série de vídeos.

“Essa doença é muito assustadora, a gente não sabe como que ela vai progredir em cada pessoa. A gente teve muita sorte de ter apenas sintomas leves e foi muita sorte mesmo, é uma roleta russa. Queria muito pedir para a gente continuar cuidando, não saiam sem máscara, evitem aglomeração. O Covid está aí, ele não foi embora, não tem vacina, vamos cuidar porque é sério, é assustador”, continuou.

Mari ainda aproveitou para garantir que ela e Rafael estão se cuidando e isolados: “Eu e Rafa estamos bem, estamos sendo acompanhados pelo médico. A gente está fazendo total isolamento social, não estamos saindo para absolutamente nada porque sabemos do perigo.”

