Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

O ator gravou um vídeo para falar sobra flagra em que aparece urinando em praça do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mario Gomes, de 67 anos de idade, está passando por um novo tratamento de radioterapia, sete anos após enfrentar um câncer de próstata. O ator, que se tornou alvo de programas televisivos depois de ter sido flagrado urinando em um canteiro de rua no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, resolveu se justificar durante uma live.

“Veja bem, falamos agora diretamente do xixi na praça porque falaram que eu fiz xixi mas não foi ontem, foi outro dia. E eu realmente falei com o guarda inclusive porque eu estava fazendo um tratamento que graças a Deus acabou. Era um tratamento exaustivo, porque o preparo é muito complicado… Não pode ter gazes, não pode ter fezes, tem que estar com a bexiga 100% cheia. A gente sai da máquina, que é uma máquina maravilhosa, de ponta e tal, mas infelizmente as pessoas não têm acesso porque priorizaram os estádios de futebol, lembram disso? Os colégios agora não funcionam, mas estão preocupados com o negócio do xixi”, disse.

O ator explicou o tratamento e a razão pela qual teve que urinar na rua. “O que acontece é que quando eu saio da máquina [da radioterapia], apavorado porque está 100% e há uma sensibilidade, porque o tratamento é desgastante fisicamente. Mas pra mim graças a Deus não aconteceu nada, é um tratamento bacana. Eu saí de um ônibus que fica lá na Clínica São Vicente, que é no Alto da Gávea, e desço, dá 10 minutos mais ou menos. Eu dou duas dispensadas na urina dentro da clínica. Mas como o ônibus sai 15h30min ou 15h, e eu termino às 14h50min, eu espero um minuto pro ônibus descer e vou e dispenso”.

De acordo com Mario, ele explicou a situação aos guardas do local e que eles deram permissão para que o ator urinasse por lá. “Depois eu vou para o ônibus e 10 minutos depois estou na praça ali, inclusive é um lugar onde os moradores de rua fazem suas necessidades, tem um cheiro ruim. Falei pro guarda que eu tinha que fazer senão ia fazer na calça. É isso ai, há uma necessidade. Eu concordo plenamente que não se deve fazer esse tipo de coisa, mas não sei o que dizer”.

