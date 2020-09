Magazine Gal Costa comemora 75 anos neste sábado; veja as músicas mais tocadas

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Gal Costa sobe ao "palco virtual" da pandemia neste sábado. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gal Costa sobe ao “palco virtual” da pandemia neste sábado (26), dia em que celebra 75 anos, a partir das 22h, em uma live com transmissão da TNT, tanto na televisão quanto no canal da emissora no YouTube para toda a América Latina.

“Muita gente tem feito live. Eu vi a do Gil, do Caetano, da Fafá de Belém, vi algumas, e acho que é bem legal fazer”, disse a cantora ao Estadão, no dia 12 de setembro. “Então, para mim, não é difícil. Não tenho que estar no palco para cantar. Sei que também é uma oportunidade que você tem de levar às pessoas um pouco de música. Na verdade, é um grande alento para elas. Música é um bálsamo para a alma: não só para quem faz, como eu, como também é para as pessoas que ouvem, que gostam. Para mim, é mais do que importante fazer essa live. E é uma nova maneira de se comunicar com o público num momento difícil como este.”

Nesta sexta-feira, 25, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) compartilhou um novo levantamento que mostra dados da carreira de 55 anos da cantora, uma das principais vozes do Brasil de todos os tempos, bem como das suas canções mais executadas em rádios e festas nos últimos cinco anos. No total, são 1.015 gravações no seu trabalho até agora, de diversos compositores.

O Ecad listou as 20 mais executadas de 2015 a 2019. Na liderança, Um Dia de Domingo, seguida por Chuva de Prata, Sorte, Quando Você Olha Pra Ela e Festa do Interior, que completam o top 5.

Ainda segundo o Ecad, nos últimos cinco anos, Gal teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio e TV.

Ranking das músicas gravadas por Gal mais tocadas nos últimos cinco anos: 1-Um dia de domingo; 2-Chuva de prata; 3-Sorte; 4-Quando você olha pra ela; 5-Festa do interior; 6-Baby; 7-Azul; 8-Meu bem meu mal; 9-Balance; 10-Nada mais; 11-Açaí; 12-Dom de iludir; 13-Hino do sr. do Bonfim; 14-Folhetim; 15-Aquarela do Brasil; 16-Força estranha; 17-Luz do sol; 18-Sonho meu; 19-Ela já não gosta mais de mim; 20-Outra vez.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine