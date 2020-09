Magazine Duas das estrelas mais badaladas da música, Jennifer Lopez e Maluma se unem para gravar dois novos singles

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Jennifer Lopez e Maluma oferecem a maior e mais ousada colaboração do ano com “Pa Ti” e “Lonely”. (Foto: Divulgação)

Duas das estrelas mais badaladas, Jennifer Lopez e Maluma se uniram para gravar dois novos singles, intitulados “Pa Ti” e “Lonely”.

Aquecendo o lançamento, o evento “Behind the Video” estreou exclusivamente no TikTok, seguido por um “First Look” da MTV, na MTV Live e MTVU. “Pa Ti” e “Lonely” já estão disponíveis em todas as plataformas.

“Pa Ti” e “Lonely” foram produzidos por Jon Leone e Édgar Barrera e coescritos por Jennifer Lopez e Maluma. O videoclipe foi dirigido por Jessy Terrero e filmado em Hungtington, NY, e na cidade de Nova York. As músicas também serão destaque no filme “Marry Me”, da Universal Pictures, que é coestrelado por Jennifer Lopez e Maluma e estreia nos cinemas em 12 de fevereiro de 2021, Dia dos Namorados nos Estados Unidos. As duas músicas também serão incluídas na trilha sonora original do filme “Marry Me”, lançada pela Sony Music Latin e Arista Records.

Agora, eles oferecem a maior e mais ousada colaboração do ano com “Pa Ti” e “Lonely”.

Sobre Jennifer Lopez

Jennifer Lopez é atriz, produtora, cantora e artista premiada, que se estabeleceu na música, no cinema e na televisão e é uma das artistas mais influentes da história. Como artista de gravação em turnê, ela vendeu mais de 75 milhões de discos e, mais recentemente, encerrou sua turnê global “It’s My Party”, com os ingressos esgotados, tendo realizado uma apresentação recorde no Pepsi Super Bowl Halftime Show. Como atriz, Lopez tem uma renda bruta de bilheteria mundial acumulada de mais de US$ 3 bilhões. Como artista, ícone da moda, empresária e filantropa, Jennifer Lopez foi incluída na lista da TIME 100, tendo sido nomeada como a celebridade mais poderosa pela revista Forbes e a mulher mais bonita do mundo pela revista People, além de receber o prêmio MTV Video Vanguard Award e duas indicações ao Globo de Ouro por seus papéis aclamados pela crítica nos sucessos de bilheteria “Hustlers” e “Selena”. Até hoje, Lopez continua sendo a única artista a ter um álbum no topo das paradas e um filme sucesso de bilheteria ao mesmo tempo. Lopez poderá ser vista em breve estrelando o próximo filme “Marry Me”, ao lado de Owen Wilson e Maluma. Com uma carreira de mais de duas décadas no topo, Jennifer Lopez se concretiza na história como um ícone global e extremamente versátil.

Sobre Maluma

Com apenas 26 anos de idade, Maluma é amplamente considerado uma das principais vozes da música latina e um genuíno ídolo jovem global. Nascido Juan Luis Londoño, em Medellín, Colômbia, Maluma criou seu nome artístico a partir das duas primeiras letras dos nomes de sua mãe, pai e irmã.

O vencedor do Grammy Latino de 2018 de Melhor Álbum Vocal Pop Contemporâneo (com F.A.M.E.) é um dos artistas mais populares das redes sociais, com mais de 23 milhões de fãs no Facebook, 6 milhões de seguidores no Twitter e o impressionante número de 53.3 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se o principal artista latino no Instagram e o primeiro e único a alcançar 50 milhões de seguidores. Seu canal oficial no YouTube/VEVO já acumulou mais de 9 bilhões de visualizações e tem mais de 24 milhões de inscritos, tendo rendido a ele um prêmio Diamond Play Button do YouTube.

Com seu Maluma World Tour, alcançou um sucesso incomparável, vendendo mais de um milhão de ingressos em 105 shows mundiais apenas em 2017 e tornando-se o artista latino que mais vende ingressos para shows no mundo. Em 2018 e 2019, quebrou recordes com casas cheias em todos os seus shows nos Estados Unidos e na Europa, esgotando ingressos para seus shows na arena Madison Square Garden (Nova York), na arena American Airlines Arena (Miami) e dois em The Forums (Los Angeles), entre outros. Com seu 11:11 World Tour, ele também esgotou os ingressos para o maior local de Israel, o Yarkon Park, em Tel Aviv (mais de 60.000 espectadores); fez história no 18º Festival anual Mawazine em Rabat, Marrocos, estabelecendo um público recorde com seu show como atração principal à frente de 200 mil pessoas; e se apresentou pela primeira vez em Riade, na Arábia Saudita, diante de 25 mil pessoas.

Em 2018, Maluma entrou no cenário da moda com seu estilo e o visual ousado, jovem e autêntico. Foi nomeado um “ícone da moda masculina” e a “mais nova fonte de inspiração da moda masculina” pela Vogue. Além disso, foi nomeado “Homem do Ano” da GQ em 2019 e continua ganhando o apoio de estilistas do mundo da moda, como Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e muitos outros. Em 2019, participou pela primeira vez do Met Gala, sendo um dos primeiros artistas urbanos latinos dessa geração a ser convidado por Anna Wintour. Maluma também lançou as principais campanhas e comerciais como o rosto de marcas globais como Moet Hennessy, Michelob e Adidas.

Desde que ingressou na Sony Music Latin, em 2015, Maluma lançou três álbuns, todos os quais estrearam no topo da parada de álbuns latinos da Billboard: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) e 11:11 (2019). Maluma é o artista mais jovem a ocupar simultaneamente o 1o e 2o lugares na parada Latin Airplay da Billboard (com “Sin Contrato” e “Chantaje”) e apenas o sexto a alcançar o feito. Até o momento, Maluma teve dezessete singles no topo da parada Latin Airplay da Billboard.

