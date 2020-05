Colunistas Filmes e música voltam a ter lugar importante nas programações das TVs

Por Flávio Ricco | 2 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Altas Horas com a presença de Manu Gavassi em 2014 será reprisado neste sábado. (Foto: Divulgação/Zé Luiz Cardeal)

A televisão tem coisas bem interessantes e é curioso verificar como as próprias tendências acabam sempre modificando toda a ordem das coisas.

Por exemplo, a Band começou a reagir no Ibope com a ampliação de horários destinados a exibição de filmes.

Antonio Zimmerle, diretor de programação, passou a se envolver mais neste trabalho e os resultados são bem animadores, principalmente nas exibições dos domingos.

E isso quando todo mundo imaginava que, com os canais da TV paga antes e o streaming mais recentemente, a TV aberta iria gradativamente diminuir ainda mais os seus espaços. Mas não.

A mesma coisa com a música. A apresentação de cantores ou conjuntos musicais em programas foi diminuída de forma bem drástica nesses últimos tempos, até que chega a moda das lives.

Todas as TVs, apressadamente, passaram a se adaptar a eles, inclusive com cuidado de até preparar tabelas comerciais para suas possíveis vendas. Vivendo e aprendendo. O bom senso nos ensina nunca ter diagnóstico definitivo para nada.

TV Tudo

Pensando nisso

O SBT, pelo menos até aqui, não sinalizou nada a respeito das lives.

Mas o assunto também está recebendo cuidadosos estudos da sua direção. Algumas possibilidades já existem.

Mundo novo

Pegou tanto essa onda de lives, que até a TV Aparecida já entrou.

Neste domingo, “Dia do Sertanejo”, a partir das 14h será exibida uma live com o cantor e ator Tonho Prado.

Tô nessa

Nesses tempos de agora, é interessante verificar como, assim como em outras tantas coisas na vida, também na televisão tudo pode ser feito com mais simplicidade e a mesma eficiência.

A ficha está caindo.

Outra na conta

Ainda sobre o assunto destacado acima, não será nenhuma surpresa se, mesmo após a liberação de tudo, a Record continuar com a atual programação dos domingos, exibindo filmes de filmes na hora do almoço.

Há o entendimento que deu muito certo.

Dois fatores

Duas outras razões devem levar a direção da Record a seguir sem mexer nos domingos.

Primeiro que os filmes saem bem mais barato e não haverá tempo para iniciar uma outra produção no segundo semestre e estrear ainda este ano.

Missão especial

Durante toda esta semana, no seu canal do YouTube, Izabella Camargo ouviu diferentes personalidades, procurando encontrar em todos um olhar sobre o futuro do trabalho.

Entre os seus entrevistados, a empresária Luiza Helena Trajano, João Apolinário e Carlos Wizard Martins.

Não sei não

Dentro da própria Globo, especialmente no seu Artístico, há o entendimento que o “Encontro”, da Fátima Bernardes, está muito melhor agora, no seu retorno ao ar.

O programa ganhou em dinamismo. São bem remotas as chances de, um dia, voltar ao que era.

Segurando

Os atores de “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe” foram avisados para ninguém, durante essa parada das gravações, mexer no visual.

Todos, no reinício dos trabalhos, deverão se reapresentar com os mesmos cortes e cores dos cabelos.

Apelo aos céus

“Se Deus quiser e a Covid-19 deixar, estrearemos no dia 4 de outubro”. De Glenda Kozlowski durante uma live na terça-feira, falando sobre o reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”.

O programa será apresentado ao vivo nas manhãs de domingo pelo SBT.

Resgate

Pegando carona no barulho provocado por Manu Gavassi no “BBB20”, o “Altas Horas” reprisa neste sábado uma edição que contou com a presença da atriz-cantora em 2014.

No programa, ela divide o palco com Junior Lima, Angelica, Skank, É o Tchan, Ara Ketu e a modelo Shirley Mallman.

C´est fini

Vale a recomendação: “Todas as Mulheres do Mundo”, no cardápio da Globoplay, é uma série para ser assistida.

Como conjunto da obra, em se tratando de um trabalho do Domingos Oliveira, já faz por merecer este reconhecimento. Mas o desempenho do Emílio Dantas merece um destaque à parte.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas