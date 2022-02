Rio Grande do Sul Filmes produzidos no Rio Grande do Sul serão exibidos de forma gratuita em 12 cidades gaúchas no mês que vem

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Cena de "Os Dragões" (2021), de Gustavo Spolidoro. (Foto: Bruno Polidoro)

De 5 a 27 de março, 12 cidades gaúchas receberão a segunda edição de “Adentro – Mostra Interiorana do Cinema Gaúcho”, com a exibição de três longas e três curtas-metragens da recente safra de produções cinematográficas realizadas no Rio Grande do Sul. Os filmes terão entrada franca e com projetação em diversos espaços, fechados ou ao ar-livre.

A programação completa pode ser conferida no site fb.me/mostra.adentro e também prevê debates com os realizadores e sessões especiais para escolas públicas. Realizado pela produtora Ea Ea Apepê, a mostra tem curadoria e direção geral do cineasta Henrique Lahude, com financiamento da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do edital FAC Moviemento nº 12/2019.

Os municípios contemplados pelo evento (todos com até 15 mil habitantes) são Santa Tereza, Cruzeiro do Sul, Barra do Ribeiro, Pinheiro Machado, Mostardas, Riozinho, Pontão, Tiradentes do Sul, Porto Xavier, Barra do Quaraí, Mata e Sobradinho.

“Este ano, a mostra ganha um formato itinerante para transformar praças e outros espaços públicos em cinemas a céu-aberto, com cada local recebendo um longa e um curta”, ressalta Lahude. A proposta abrange, ainda, diálogos com instituições de ensino público, além da disponibilização do acesso aos filmes e com o acompanhamento de material didático para mediação em sala de aula.

Longas

– “Aos Olhos de Ernesto” (2018), dirigido por Ana Luiza Azevedo. Sinopse: o fotógrafo uruguaio Ernesto, 80 anos, está perdendo a visão por conta da velhice mas tenta disfarçar, achando que consegue enganar a todos. Surpreendentemente, ele descobre que ser velho não é de todo negativo e que ainda pode se divertir e rejuvenescer, fazer amizades e se apaixonar.

– “Os Dragões” (2021), dirigido por Gustavo Spolidoro. Sinopse: em uma comunidade de perfil conservador, cinco adolescentes veem seus corpos se transformarem assustadoramente. Diante da repulsa da cidade e do medo da vida adulta, eles devem escolher se aceitam seu lado Dragão ou se rendem ao tédio e às regras locais.

– “Portuñol” (2020), dirigido por Thais Fernandes. Sinopse: muitas línguas são faladas na intersecção entre o Brasil e países vizinhos como Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Em destaque, uma investigação sobre a percepção da identidade nacional a partir da mistura entre português, espanhol e guarani.

Curtas

– “Construção” (2020), dirigido por Leonardo da Rosa. Sinopse: anos após ser despejada de casa, Andréia volta para a comunidade de Getúlio Vargas com seus filhos Augusto, Gustavo e Bruno.

– “Letícia, Monte Bonito, 04” (2020), dirigido por Julia Regis. Sinopse: no interior do Rio Grande do Sul, Laís conhece a intensa Letícia, com quem passa uma tarde letárgica de verão.

– “Ver a vista” (2020), dirigido por Daniel Candido de Bem. Sinopse: ao gravar um áudio a minha mãe, um homem percebe um ciclo onírico entre memórias que alimentam sonhos a partir de reencontros com imagens que evocam a consciência e a performance da passagem do tempo. Ele também revivo e resignifica um momento experimentado com o pai, morto há quase 20 anos.

(Marcello Campos)

