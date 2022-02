Rio Grande do Sul Polícia apreende mais de 60 mil dólares escondidos em copos térmicos em Ijuí

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Durante operação, os policiais abordaram um automóvel emplacado em Belo Horizonte (MG). Foto: PRF/Divulgação Durante operação, os policiais abordaram um automóvel, emplacado em Belo Horizonte (MG). (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (23), na BR-285 em Ijuí, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 60 mil dólares norte-americanos introduzidos de forma clandestina no país através da fronteira com o Uruguai. O dinheiro, equivalente a mais de 300 mil reais, não teve a procedência comprovada.

Durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram um automóvel emplacado em Belo Horizonte (MG). No porta-malas, encontraram mercadorias estrangeiras adquiridas no Uruguai, dentro da cota permitida e com as devidas notas.

Os policiais acharam copos térmicos com 40.700 dólares dentro. Em uma bolsa encontraram mais 20 mil dólares.

O veículo era ocupado pelo motorista, de 30 anos, acompanhado da mãe, de 50. Eles não apresentaram documentação da origem ou da introdução do dinheiro no país.

Diante dos fatos, foi feita a apreensão dos dólares e a condução dos envolvidos para a Polícia Federal em Santo Ângelo.

