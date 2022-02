Mundo Metade dos russos aprovam uso da força militar para manter a Ucrânia fora da Otan

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Um em cada dois russos (50%) diz que seria correto, enquanto apenas um quarto (25%) diz que seria errado.

Enquanto o mundo aguarda para ver se a Rússia invadirá ou não a Ucrânia, uma pesquisa em ambos os países concluiu que duas vezes mais russos acreditam que seria correto para o Moscou usar a força militar para impedir Kiev de aderir à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) do que aqueles que são contra.

Um em cada dois russos (50%) diz que seria correto, enquanto apenas um quarto (25%) diz que seria errado. O outro quarto de entrevistados (25%) está indeciso, de acordo com a pesquisa.

Entretanto, a enquete também constatou que mais russos pensam que seria errado usar a força militar para “reunir a Rússia e a Ucrânia”, dois países com uma história de ligação longa e complicada.

São números próximos: 43% dos russos disseram que o uso da força militar contra a Ucrânia para aderir à Rússia estaria errado, enquanto 36% disseram que estaria correto. Os restantes disseram que não sabiam.

Talvez sem surpresas, a maioria das pessoas na Ucrânia discordam do uso da força contra elas. Sete em cada 10 entrevistados disseram que seria errado para a Rússia usar a força militar para impedir a Ucrânia de aderir à Otan (70%) ou de reunir os dois países (73%).

A maioria dos ucranianos rejeita a afirmação do presidente russo Vladimir Putin feita no discurso de segunda-feira (21) de que a Ucrânia não tem base histórica e é essencialmente uma criação da União Soviética.

Em todo o país e em todas as idades, a maioria dos ucranianos diz que não são um só povo com os russos e que os dois países não devem ser um.

Aplicada em mais de mil pessoas em cada país, a pesquisa foi feita on-line entre 7 e 15 de fevereiro, antes do discurso de Putin na segunda-feira e do reconhecimento de Moscou de duas repúblicas separatistas na Ucrânia.

Muitos na Rússia acreditam que o seu país estaria fundamentalmente ameaçado por uma maior expansão da Otan para a Ucrânia, de acordo com Vladimir Pozner, veterano jornalista e âncora da televisão russa e soviética.

Medo do primeiro ataque

Diferentemente dos avisos ocidentais de que o presidente russo Vladimir Putin está deslocando forças para atacar o país vizinho, apenas 13% dos russos acham que o Kremlin está prestes a iniciar uma ação militar na Ucrânia.

A maioria dos russos também não espera um ataque ucraniano ao seu país: apenas 31% dos russos disseram que isso era provável. Na verdade, dois em cada três (65%) esperam um fim pacífico das tensões entre a Rússia e a Ucrânia.

Entretanto, menos ucranianos do que os russos acreditam que haverá um fim pacífico às tensões – apenas 43% esperam isso. Já os ucranianos estão divididos sobre a possibilidade de a Rússia iniciar uma guerra – 42% esperam por isso, enquanto 45% pensam que é improvável. Os restantes 13% dizem que não sabem.

Mais de metade dos russos (57%) e três quartos dos ucranianos (77%) consideram que é pouco provável que a Ucrânia inicie uma ação militar na Rússia num futuro próximo, com apenas 31% na Rússia e 13% na Ucrânia a dizer que pensam que é provável que a Ucrânia instigue um conflito militar.

Os russos e os ucranianos nem sequer concordam em saber se existem forças militares russas nas zonas orientais separatistas controladas da Ucrânia, conhecidas como Donbas: três quartos dos ucranianos (73%) acreditam que há tropas russas, em oposição a um em cada cinco russos (19%).

Os russos mais jovens eram mais prováveis do que a população geral (em 28%) em dizer que suas tropas estavam em Donbas. A enquete foi concluída antes do anúncio de Putin de que a Rússia enviaria o que denominava de “forças de manutenção da paz” para as regiões.

A Rússia diz há anos que não tem soldados no local, mas autoridades norte-americanas, da Otan e ucranianas dizem que o governo russo abastece os separatistas, fornece-lhes apoio consultivo e inteligência, e inclui os seus próprios oficiais nas fileiras separatistas. A pesquisa foi feita pela CNN.

