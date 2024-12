Grêmio O fim de mais uma “era Renato” no Grêmio

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Técnico não terá o seu contrato renovado após informar o seu desejo de deixar o clube

O Grêmio anunciou, nessa segunda-feira (9), a saída do técnico Renato Portaluppi. A decisão foi tomada após reunião com o presidente do clube, Alberto Guerra. Técnico que mais comandou o Tricolor na história, ele deixa o time após uma temporada abaixo do esperado. A equipe terminou o Campeonato Brasileiro na 14° colocação, com 45 pontos, livrando-se do rebaixamento a três rodadas do final da competição.

O ídolo gremista informou o desejo de sair do clube durante a reunião. Esta foi a quarta passagem de Renato como treinador do Grêmio. Em dois anos e três meses, ele dirigiu o Tricolor em 141 partidas, com 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas.

Neste período, ele conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho. Em 2024, acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. No Brasileirão, o Grêmio se livrou da zona do rebaixamento faltando apenas duas rodadas para o término da competição.

Emocionado, Renato também comunicou em mensagem de vídeo publicado no Instagram, que pediu o desligamento do clube, e aproveitou para agradecer a força, apoio e carinho dos torcedores, do presidente e dos funcionários do Grêmio. Confira a declaração:

“É difícil para mim porque estar à frente de um clube como esse, com uma grande torcida, você cria uma grande amizade com jogadores, funcionários, diretoria e presidente e, de repente, da noite para o dia você tem de dar um tempo. Conversei com várias pessoas e sei que foi a decisão certa no momento. Sei que as portas do clubes estarão abertas. Eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos, mas sempre vesti a camisa do clube, eu sempre procurei defender a instituição, mesmo não agradando todo mundo. É difícil, mas meu muito obrigado a todos. Vou embora com a consciência tranquila, procurei fazer sempre o melhor pelo clube. Sempre, sempre, sempre procurei fazer o melhor para o clube. Não posso agradar todo mundo. Meu muito obrigada. Assumo toda a responsabilidade, toda, por qualquer incidente. A reponsabilidade toda é minha, de mais ninguém”, desabafou entre lágrimas o treinador.

Nota oficial

“O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra o treinador informou o desejo de deixar o Clube.

Renato é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Em 2024, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador.

O Clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo Tricolor e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio”.

