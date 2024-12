Inter Roger Machado fala sobre desempenho do Inter contra o Fortaleza: “Ruim por completo”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Elenco entrou em férias e retorna aos trabalhos em janeiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Elenco entra em férias e retorna aos trabalhos em janeiro. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última partida do Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu para o Fortaleza por 3 a 0, no Castelão. O técnico Roger Machado admitiu a queda de rendimento do time após perderem a chance de título. O Colorado perdeu para o Flamengo por 3 a 2, o que zerou a possibilidade de alcançar o topo da tabela e depois, perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no último jogo do ano no Beira-Rio.

O treinador, com sinceridade, falou sobre o desempenho em última partida, com muitos erros de bola parada e falhas de posicionamento.

“Inconscientemente, o relaxamento fez com que os três jogos alternamos. O jogo de hoje foi ruim do início ao final. Contra o Botafogo, perdemos, mas criamos. Contra o Flamengo, o primeiro tempo foi ruim. Hoje ruim por completo”, disse Roger.

“Fim de ano que você diminui um pouco, não faz a cobertura como deveria. Esses detalhes nos dão a certeza que relaxamos. Levamos dois gols de bola parada nos dois jogos. Isso denota um descuido emocional de tudo que aconteceu e os objetivos que nem se imaginavam. Dos males, o menor. Que aprendamos o mais rápido possível. Manter a corda esticada sempre”, completou.

O Inter finalizou sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 65 pontos e vaga garantida para a Copa Libertadores da América de 2025. O elenco entrou de férias e retorna aos trabalhos apenas em janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-machado-fala-sobre-desempenho-do-inter-contra-o-fortaleza-ruim-por-completo/

Roger Machado fala sobre desempenho do Inter contra o Fortaleza: “Ruim por completo”

2024-12-09