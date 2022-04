Mundo Fim de sanções contra a Rússia é parte de negociações de paz com a Ucrânia

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Lavrov: "Países discutem esboço de possível tratado de cessar-guerra"

O fim das sanções impostas à Rússia faz parte das negociações de paz entre Moscou e a Ucrânia, que são “difíceis”, mas continuam diariamente, disse o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em comentários publicados no início deste sábado (30).

Kiev advertiu na sexta-feira que as conversações sobre o fim da invasão russa, agora em seu terceiro mês, estavam em perigo de colapso.

“No momento, as delegações russa e ucraniana estão realmente discutindo diariamente, via videoconferência, um esboço de um possível tratado”, disse Lavrov em comentários à agência oficial de notícias Xinhua da China, publicados no site do Ministério das Relações Exteriores russo.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, tem insistido desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, que as sanções ocidentais à Rússia precisavam ser reforçadas e não podiam fazer parte das negociações.

A Ucrânia e a Rússia não mantêm conversações de paz cara-a-cara desde 29 de março, e a atmosfera tem se deteriorado por causa das alegações ucranianas de que as tropas russas cometeram atrocidades ao se retirarem de áreas próximas a Kiev. Moscou negou as alegações

Moscou chama suas ações na Ucrânia de uma “operação especial” para desmilitarizar e “desnazificar” seu vizinho. A Ucrânia e o Ocidente dizem que a Rússia lançou uma guerra de agressão não provocada.

“A agenda das conversações também inclui, entre outros, as questões de desnazificação, o reconhecimento de novas realidades geopolíticas, o levantamento de sanções, o status da língua russa”, disse Lavrov, sem elaborar. “Somos a favor da continuação das negociações, embora elas sejam difíceis”, disse Lavrov.

