Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Há estimativa de chuva a partir desta segunda-feira (18), e com maior intensidade na quarta (20). Foto: Vanessa Silva/PMPA Há estimativa de chuva a partir desta segunda-feira (18), e com maior intensidade na quarta (20). (Foto: Vanessa Silva/PMPA) Foto: Vanessa Silva/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre reuniu-se com integrantes da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) na manhã desta sexta-feira (15), para tratar sobre ações preventivas contra possíveis chuvas intensas previstas para a próxima semana. Conforme o Climatempo, há estimativa de chuva a partir desta segunda-feira (18), e com maior intensidade na quarta (20). As precipitações devem seguir ao menos até sexta (22).

“O encontro é fundamental para definir estratégias de governança voltadas aos desafios que grandes volumes de chuva podem trazer à cidade. A gestão, nesse contexto, precisa antecipar soluções de curto prazo que minimizem os impactos e os danos à população e à infraestrutura urbana”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Conforme a MetSul, a cidade teve um feriado de muito calor com temperatura na casa dos 33ºC. Na Grande Porto Alegre, a tarde desta sexta-feira foi também muito quente com marcas quase generalizadas acima do 30ºC e que atingiram 32,9ºC em Campo Bom; 32,6ºC em Parobé; 32,1ºC em São Leopoldo; 31,2ºC em Nova Santa Rita; e 30,1ºC em Gravataí. Já em outras áreas do Rio Grande do Sul, a região Oeste teve marcas expressivas de 35ºC, efeito de uma massa de ar quente que passou a cobrir o território gaúcho com aquecimento significativo no final desta semana.

De acordo com dados de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, as maiores máximas da sexta-feira no Estado foram de 35,3ºC em Quaraí; 33,8ºC em São Luiz Gonzaga; 33,6ºC em Santiago; 33,4ºC em Alegrete; 33,3ºC em Teutônia; 33,2ºC em São Borja; e 33,0ºC em Uruguaiana.

No sábado (16), a previsão é de mais um dia sol sem chuva no Rio Grande do Sul. Os termômetros sobem rápido e faz bastante calor no Estado, especialmente nos municípios da Fronteira Oeste, Missões e Noroeste gaúcho. No domingo (17), o avanço de uma nova frente fria deve favorecer o retorno da chuva acompanhada de raios à partir da tarde apenas no Centro-Sul gaúcho. Demais áreas com sol e calor. Na segunda-feira, a tendência é que as instabilidades se espalhem sobre o Estado e ocorrem pancadas de chuva.

