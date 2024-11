Mundo Vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin critica Javier Milei por saída da Argentina da COP29

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Alckmin afirmou que “o negacionismo frente à questão climática é muito ruim”. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Alckmin afirmou que “o negacionismo frente à questão climática é muito ruim”. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticaram a decisão do governo da Argentina de abandonar subitamente a cúpula mundial do clima, a COP29, no Azerbeijão. Alckmin afirmou que “o negacionismo frente à questão climática é muito ruim”.

Já a ministra disse que é preciso separar as sociedades de governos que “têm uma visão negacionista”. A delegação da Argentina recebeu ordens do governo do presidente Javier Milei para abandonar as negociações na cúpula mundial do clima, realizada em Baku, no Azerbaijão, e retornar imediatamente para Buenos Aires.

Buenos Aires estava na coordenação do chamado Grupo Sul, que reunia também Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador e que buscava coordenar ações comuns dos países vizinhos diante do tema.

Milei é considerado por vários líderes como um negacionista do clima, tendo afirmado publicamente que não acredita que o aquecimento global seja causado pela ação dos seres humanos – apesar de todas as evidências científicas disso. Alckmin e Marina deram as declarações pouco antes de deixar a COP29, onde o vice-presidente representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“A ciência é para ajudar a humanidade, para que as pessoas possam viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E está nítida a questão das mudanças climáticas, a sua repercussão inclusive na economia. Acabamos de ouvir agora que ela pode derrubar o PIB.”

O vice-presidente disse, porém, que o episódio não altera as relações entre Brasil e Argentina. “Não vai mudar as relações de Estado, que não são pessoais.”

Marina disse que a decisão da Argentina tem “um impacto de natureza política e simbólica” e que faz parte de “um processo que vai na contramão das exigências que o mundo está fazendo” para combater as mudanças climáticas.

“Todas as sociedades estão pagando um preço muito alto pela mudança do clima e cada país que se recusa a fazer o dever de casa está contribuindo para o agravamento dessa situação que prejudica a vida das pessoas, os sistemas agrícolas, os sistemas de produção industrial em todos os níveis”, disse ela.

Para Marina, os maiores prejudicados pelas mudanças climáticas serão os que se negam a fazer as adaptações que eles “ficarão trancados pelo lado de fora”.

Muitos ambientalistas temem que a eleição do republicano Donald Trump, que chegou a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris (o principal tratado contra as mudanças climáticas) possa ter impacto em vários outros países liderados por governos que não acreditam que o aquecimento global seja causado pelas atividades humanas.

