29 de novembro de 2024

Com entrada franca, evento terá a participação de quase 30 nomes do segmento. (Foto: Divulgação)

Em sua décima edição, a Odisseia de Literatura Fantástica em 2024 retorna ao Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas nº 1.223), no Centro Histórico de Porto Alegre, com uma ampla programação ao longo deste sábado (30) e domingo. Mais de 30 convidados apresentarão suas obras e influências literárias, além de dialogar sobre tendências da produção brasileira nos segmentos de ficção científica, horror e fantasia.

A programação inclui feira de livros e também com bate-papos literários. Além disso, será lançada para distribuição gratuita o número 2 da revista “Odisseia de Literatura Fantástica”, editada por Duda Falcão, com contos inéditos de autores brasileiros, a lista dos vencedores do Prêmio Odisseia de 2024 e outras informações.

Duda, que é também o organizador do evento, explica que o objetivo é fortalecer a produção e a divulgação da literatura fantástica em seus três eixos principais: a fantasia, a ficção científica e o horror. “Costumamos convidar autores independentes e profissionais, buscando promover valores como a cultura literária, a paz, a não violência, a empatia e o respeito ao outro”.

Ele é escritor, professor de escrita criativa, editor e doutor em Educação. Publicou os livros de contos “Mausoléu” (2013), “Treze” (2015), “Comboio de Espectros” (2017), “Mensageiros do Limiar” (2020), “A Tumba do Maestro” (2024), a narrativa longa de aventura gótica “Protetores” (2012), o romance “O Estranho Oeste de Kane Blackmoon” (2019), a tese “Representações culturais e pedagogia dos monstros no universo de H. P. Lovecraft” (2021) e o “Guia de Literatura Fantástica” (2023).

Sábado

– 13h – Palestra de Abertura: O que acontece em Antares, fica em Antares: Erico Verissimo fantástico. Palestrante: Gustavo Melo Czekster.

– 14h – Bate-papo: Traço e Narrativa: A Arte de Fazer Quadrinhos Fantásticos. Convidados: Fabiano Denardin, Adão de Lima Jr e Carlos Macedo.

– 15h – Bate-papo: Universos Imaginários: Explorando o Gênero Fantástico e as suas Vertentes. Convidados: Lucas de Lucca, Henrique Scopel, Carol Façanha e Lucas Viapiana.

– 16h – Bate-papo: Fantasia: Criando Mundos para Jovens Sonhadores. Convidados: Artur Vecchi, Adriana Maschmann, Simone Saueressig, Beatrice Witt e Gisela Rodriguez.

– 17h – Bate-papo: Visões do Futuro e do Passado: Explorando a Ficção Científica. Convidados: Lu Aranha, Luciano Prado, Nikelen Witter e Fábio Fernandes.

– 18h – Bate-papo: Mistério Além da Realidade: Quando o Policial Encontra a Fantasia e a Ficção Científica. Convidados: Tito Prates, Cesar Alcázar e Rafael Marantes.

Domingo

– 13h – Bate-papo: Horizontes do Fantástico. Convidados: Duda Falcão, Alana Brezolin e Alexey Dodsworth.

– 14h – Bate-papo: Assombros, Medos e Distopia: Horror e Ficção Científica. Convidados: Diego Mendonça, Danilo Heitor, Flávio Karras e Carolina Mancini.

– 15h – Bate-papo: Encantamento e Imaginação: a Experiência de Ler Fantasia e Ficção Científica com Brasilidade. Convidados: Vilto Reis, Rafael Marques de Albuquerque, Camila Kaihatsu e Giovana Silva de Oliveira.

– 16h – Bate-papo: Sombras do Mito: Folclore e Mitologia em Debate. Convidados: Ismael Chaves, Daniel Gruber e Jéferson Alves.

– 17h – Bate-papo: Vozes Fantásticas: Histórias e Escritores da Revista Odisseia (Volume 2). Convidados: Duda Falcão, Patrícia Baikal, Patricia H. Aafantis e Andréa Berriell.

– 18h – Cerimônia: Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2024. Local: Espaço Força e Luz – Rua dos Andradas, 1223 – Centro Histórico.

Fim de semana: espaço cultural de Porto Alegre recebe evento sobre literatura fantástica

