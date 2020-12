Esporte Fim de semana recheado de clássicos mexe com futebol no Brasil e no mundo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Tem jogo bom e decisivo em vários campeonatos importantes; confira quais são.

Que torcedor de futebol não gosta de um fim de semana repleto de bons clássicos para acompanhar? Se você também é um desses, então prepare-se para sábado e domingo cheios de boas partidas que acontecem no Brasil e no mundo. Em vários campeonatos importantes, rivais se encontram em partidas decisivas para a temporada. Acha que estamos exagerando? Então confira o calendário e o que está valendo em cada um deles!

Sábado (05/12)

Bayern de Munique x RB Leipzig – 14h30 (horário de Brasília)

Com transmissão ao vivo no site do Betsul, líder e vice-líder da Bundesliga se enfrentam para ver quem termina o dia como primeiro colocado do Campeonato Alemão. Com 22 pontos, o Bayern de Munique lidera e chega embalado pelos 14 jogos seguidos de invencibilidade. Já o RB Leipzig tenta voltar a embalar na competição, já que vem tropeçando nas últimas rodadas.

É o encontro do melhor ataque do Alemão (Bayern com 31 gols) contra a melhor defesa (RB com apenas seis gols sofridos). Nos últimos cinco confrontos entre eles, melhor para os bávaros que venceram dois e empataram três. Para o Leipzig, vale a vitória na Champions há alguns dias para dar moral antes de outra decisão, desta vez pela Bundesliga.

Botafogo x Flamengo – 17h (horário de Brasília)

Com os dois rivais em baixa, o clássico entre Botafogo e Flamengo tem os protagonistas desesperados por vitória. O Fogão não vence há quase dois meses e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Mengão tem apenas o campeonato nacional para salvar um ano que tem sido decepcionante. Se não vencer, a distância para o líder São Paulo pode aumentar para oito pontos.

Santos x Palmeiras – 17h (horário de Brasília)

Em São Paulo, os dois rivais chegam bem para o clássico na Vila Belmiro. Ambos passaram às quartas de final da Libertadores e estão na parte de cima da tabela (aliás, estão empatados com 37 pontos). O Palmeiras vem levando vantagem nos últimos encontros, mas a promessa é de um jogo aberto. Afinal, os dois precisam do triunfo para a briga pelo G-6 do Brasileirão.

Domingo (06/12)

Lille x Monaco – 9h (horário de Brasília)

Domingo é dia de acordar cedo para acompanhar Lille e Monaco no Betsul, com transmissão ao vivo. Pela 13ª rodada do Campeonato Francês, os rivais duelam para tentar ameaçar a liderança que hoje está nas mãos do PSG. Assim como o Lyon, ambos somam 23 pontos, dois atrás do time de Neymar. E se o time do principado vem em alta com quatro vitórias seguidas, com 11 gols marcados nesse período, o Lille, por sua vez, vem empatando demais recentemente.

Tottenham x Arsenal – 13h30 (horário de Brasília)

O maior clássico de Londres terá neste domingo o clássico dos opostos. O Tottenham é o líder da Premier league e vem jogando um futebol fino enquanto o Arsenal é apenas o 14º, com uma campanha vexatória até o momento. Para ganhar moral e subir na tabela, os Gunners precisam dos três pontos, algo que não aconteceu nos últimos quatro duelos contra os Spurs (dois empates e duas derrotas).

