Dicas de O Sul Leituras e música celebram o centenário de Clarice Lispector

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Celebração ocorre no próprio dia do aniversário de Clarice Lispector, 10 de dezembro. Foto: Maureen Bisilliat/Divulgação PMPA Celebração ocorre no próprio dia do aniversário de Clarice Lispector, 10 de dezembro. (Foto: Maureen Bisilliat/Divulgação PMPA) Foto: Maureen Bisilliat/Divulgação PMPA

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura), através da Coordenação de Artes Cênicas, comemora os 100 anos da mais emblemática escritora brasileira, Clarice Lispector. No próprio dia do aniversário da escritora, 10 de dezembro, a partir das 19h, a SMC realiza uma noite repleta de poesia, apresentando ao público trechos, canções e comentários sobre a obra de Clarice. O evento será virtual, transmitido diretamente do Teatro Renascença pelo canal da Coordenação de Artes Cênicas no YouTube.

A atriz gaúcha Sandra Possani fará a leitura de algumas crônicas do livro “A Descoberta do Mundo”. Os textos foram selecionados pelo secretário da Cultura e profundo conhecedor da obra de Clarice Lispector, Luciano Alabarse. Serão lidos “Tortura e Glória”, “As Crianças Chatas”, “A Surpresa”, e “Daqui A Vinte Cinco Anos”. Ao longo da apresentação, Sandra também lerá trechos de obras da autora como Paixão Segundo GH e Água Viva.

Também participa da homenagem Júlia Reis, cantora e violinista, e a pós-doutoranda na PUC-RS, pesquisadora e “clariceana”, Débora Matter. Júlia irá costurar as leituras e comentários com canções como Clarice, Oração ao Tempo e Tigresa, de Caetano Veloso, e Que Deus o Venha, de Cazuza. Já Débora vai interromper alguns momentos da leitura para comentar sobre os textos selecionados por Alabarse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul