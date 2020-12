Rio Grande do Sul Músicos apresentam demandas do setor ao governo gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Representantes do setor musical durante reunião com o governador. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (4), no Palácio Piratini, um grupo de representantes do segmento musical, acompanhados do deputado federal Lucas Redecker. Eles foram apresentar as demandas da área, em especial as relacionadas às restrições impostas pela pandemia.

“Sou compreensivo à incompreensão das pessoas, que estão preocupadas com seu segmento. Estamos vivendo um momento de crescimento de internações em leitos de UTI e, se não frearmos o contágio agora, enfrentaremos um momento ainda mais difícil durante as festas de final de ano”, ponderou o governador.

Os músicos tiveram oportunidade de apresentar demandas e preocupações com relação aos protocolos estabelecidos pelo modelo de distanciamento controlado, que veda a realização de eventos em regiões de bandeira vermelha até o dia 14 de dezembro.

Para ampliar o diálogo e avançar no tema, ficou agendada para segunda-feira (7) uma reunião com integrantes do Gabinete de Crise, equipe técnica das secretarias da Saúde e da Fazenda, além de representantes do setor musical, para discutir alternativas.

