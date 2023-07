Rio Grande do Sul Fim de semana teve oito mortos por acidentes em estradas gaúchas, todas na região da Serra

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foram três colisões e um atropelamento, nas cidades de Gramado, Veranópolis, Carços Barbosa e São Vendelino. (Foto: Divulgação/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fim de semana teve ao menos oito mortes em quatro acidentes rodoviários no Rio Grande do Sul, todos em trechos próximos a cidades da Serra – Gramado, Carlos Barbosa, São Vendelino e Veranópolis. De acordo com informações oficiais, foram sete vítimas de colisões de veículos e uma de atropelamento, com idades entre 21 e 58 anos.

No fim da noite de sexta-feira (7) foi registrado o primeiro caso, nas imediações do Lago Joaquina Bier, em Gramado. Provavelmente atingida por veículo cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro, uma motociclista de 40 anos e que seguia do trabalho (em um hotel) para casa foi encontrada caída na pista, com múltiplas fraturas.

Ela teve o óbito constatado horas depois, em hospital de Canela. No fim desse domingo (9), a Polícia Civil ainda trabalhava na apuração das circunstâncias e identificação do responsável.

Já no quilômetro 7 da RS-446, em Carlos Barbosa, um homem de 26 anos morreu na madrugada de sábado (8) ao bater contra uma árvore o seu Chevrolet Celta com placa de Feliz (Vale do Caí). Ainda não se sabe o motivo pelo qual o automóvel saiu da pista, no sentido Carlos Barbosa – São Vendelino.

No quilômetro 39 da RS-122, em São Vendelino, um Peugeot tripulado por dois irmãos e a namorada de uma deles (com idades entre 21 e 22 anos) aquaplanou no asfalto molhado pela chuva e acabou colidindo contra um caminhão que vinha na pista contrária. Tiveram óbito instantênao os dois rapazes, ao passo que a moça faleceu no hospital, à tarde. O condutor do caminhão sofreu apenas o susto.

O quarto acidente fatal foi o choque entre dois automóveis Chevrolet Corsa no quilômetro 174 da BR-470, em Veranópolis, por volta das 5h da manhã desse domingo (9). Sucumbiram um homem de 58 anos, outro de 24 e uma mulher de 48. Os três chegaram a ser encaminhados a um hospital com outros dois feridos, que sobreviveram. Não está descartada a participação de um terceiro carro, que teria deixado o local.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fim-de-semana-teve-oito-mortos-por-acidentes-em-estradas-da-serra-gaucha/

Fim de semana teve oito mortos por acidentes em estradas gaúchas, todas na região da Serra

2023-07-09